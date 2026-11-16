Economia

Sciopero Inps, il 18 novembre in piazza contro il Mef

Uno scontro frontale sulle risorse economiche e sulle prospettive dell'Istituto previdenziale

di Angelo Vitale - 16 Novembre 2026

Non c’è pace per la macchina previdenziale italiana: sciopero il prossimo 18 novembre, il personale e i quadri Inps scenderanno in piazza a Roma per far sentire la propria voce in un presidio di protesta indetto dalle sigle sindacali Confsal e Dirstat proprio davanti alla sede del Mef di via XX Settembre.

La protesta dei lavoratori Inps: perché?

Al centro della mobilitazione uno scontro frontale sulle risorse economiche e sulle prospettive dell’Istituto previdenziale. L’Inps rappresenta da sempre il polmone operativo del welfare nazionale. Dall’erogazione degli assegni pensionistici alla gestione delle misure di sostegno al reddito e dell’invalidità civile, l’ente copre una mole imponente di prestazioni a tutela della collettività.

Eppure, le sedi territoriali stanno scricchiolando sotto il peso di carenze d’organico diventate strutturali. I pensionamenti degli ultimi anni hanno svuotato gli uffici, mentre il ricambio generazionale stenta a tenere il passo con le reali esigenze dei territori. L’operatività di tutti i giorni trasformata in una complessa corsa ad ostacoli.

A far traboccare il vaso è però la partita economica gestita dalle stanze del Mef. Il ministero di via XX Settembre, accusato dalle organizzazioni sindacali di bloccare l’erogazione dei fondi destinati al salario accessorio e alla remunerazione della produttività dei dipendenti e dei dirigenti dell’Istituto.

In sostanza, mentre al personale viene chiesto uno sforzo costante per centrare gli obiettivi di efficienza e digitalizzazione dei servizi, le risorse destinate a premiare questo impegno rimangono bloccate nei meandri burocratici dei controlli di bilancio.

La protesta del 18 novembre intende lanciare un messaggio chiaro. I servizi sociali del Paese – si denuncia -non si difendono con i tagli o con le rigidità contabili. I rappresentanti di Confsal e Dirstat chiederanno un confronto risolutivo per sbloccare i fondi contrattuali, pianificare reclutamenti mirati e restituire dignità al lavoro di chi tiene in piedi la protezione sociale italiana. La data è fissata: il 18 novembre il presidio porterà in piazza le ragioni di chi lavora dietro gli sportelli.