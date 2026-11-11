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Diaco, dopo Ravagnani spuntano gli audio fuori onda. La Rai apre un’indagine e BellaMa’ finisce sotto esame.

di Nicola Santini - 11 Novembre 2026

Per capire quanto sia grossa la grana nella quale si è cacciato Pierluigi Diaco basta guardare Milly Carlucci. Una signora della televisione che in decenni di carriera ha fatto della diplomazia una specialità, riuscendo a conservare il sorriso anche nelle circostanze in cui altri avrebbero già chiamato gli avvocati. Stavolta, invece, ha deciso di intervenire pubblicamente. E per Milly, che pesa le parole con la precisione di un farmacista, è già notizia di per sé.

Il motivo si chiama Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle, che durante un’intervista a BellaMa’ è stato sottoposto da Diaco a una serie di domande particolarmente insistenti sulla propria sessualità. Ravagnani ha cercato di rispondere, mostrando però un disagio crescente, mentre il conduttore continuava a incalzarlo con una curiosità che, a un certo punto, sembrava interessarsi assai poco alle risposte.

Milly Carlucci contro Diaco: la reazione di Ballando con le Stelle

Milly si è sentita evidentemente chiamata in causa, considerando che il giovane fa parte del cast del suo programma. E ha scelto di manifestare pubblicamente il proprio disappunto.

Un intervento già insolito per il suo stile, al quale si è aggiunta la presa di posizione collettiva dei protagonisti di Ballando con le Stelle, che hanno aperto una puntata esprimendo indignazione per il trattamento riservato al loro collega. Una scena difficilmente rintracciabile nella storia recente del programma, tanto più perché la contestazione riguardava un volto della stessa azienda televisiva.

Diaco, almeno inizialmente, ha mostrato ben poca inclinazione a chiedere scusa salvo poi farle a mezza bocca. Ha rivendicato la libertà di un conduttore di porre anche domande imbarazzanti, sostenendo di avere agito nell’ambito di una normale intervista e lasciando intendere di faticare a comprendere le ragioni di tanto scandalo.

Diaco e le domande scomode: il confronto con Lilli Gruber

Sul principio si potrebbe perfino essere d’accordo. Basta guardare Lilli Gruber una sera qualsiasi per assistere a ospiti messi alle strette, soprattutto quando hanno idee lontane dalle sue.

La Gruber può risultare sgradevole, talvolta persino irritante, ma conosce perfettamente la tecnica dell’intervista incalzante. Sa dove vuole arrivare e come arrivarci. Diaco, almeno nella conversazione con Ravagnani, ha dato l’impressione di dover ancora prendere qualche lezione.

La differenza sta tutta nella capacità di distinguere una domanda scomoda da un’insistenza maldestra. La prima può produrre una notizia, la seconda rischia di produrre soltanto imbarazzo.

E quando l’ospite manifesta chiaramente il desiderio di cambiare argomento, continuare a premere diventa una scelta precisa, della quale un professionista deve essere disposto ad assumersi le conseguenze.

Federica Frangi difende Diaco, il Codacons chiede le dimissioni

Una difesa che profuma un po’ d’ufficio arriva anche da Federica Frangi, componente del Consiglio di amministrazione della Rai indicata da Fratelli d’Italia, che giudica sproporzionate le polemiche e rivendica il diritto dei giornalisti a formulare domande dirette e provocatorie. Frangi è una consigliera Rai, dunque, e va distinta da una parlamentare. La sua posizione, peraltro, è personale e trova un contrappeso nelle critiche espresse da altri consiglieri e dagli organismi rappresentativi dei giornalisti dell’azienda.

Il Codacons, dal canto suo, arriva a chiedere la sospensione di BellaMa’ e le dimissioni di Diaco. In sostanza ne vuole la testa. Il caso finisce anche sul tavolo della politica, con interventi parlamentari e richieste di chiarimento. A quel punto il conduttore si ritrova al centro di una discussione che coinvolge persino i rapporti tra colleghi della stessa Rai.

Pierluigi Diaco rompe il silenzio e chiede scusa

Soltanto l’8 novembre arrivano le scuse di Diaco, che riconosce di aver utilizzato toni eccessivamente incalzanti e ammette che avrebbe dovuto evitare la replica televisiva a Milly Carlucci. Contemporaneamente annuncia di aver incaricato i propri legali di agire contro chi abbia diffuso insinuazioni su presunti approcci o avance nei confronti di Ravagnani, circostanze che respinge categoricamente.

L’ex sacerdote, infatti, aveva raccontato di essere arrivato davanti alle telecamere già turbato da alcuni fatti avvenuti in camerino.

Diaco sostiene che si fosse trattato di un incontro preparatorio all’intervista. Su questo punto le versioni vanno tenute distinte, soprattutto considerando la delicatezza delle allusioni circolate.

Fin qui saremmo ancora nel grande circo in cui si è trasformata la televisione da quando i social hanno cominciato a distribuire patenti di moralità.

Basta una clip di trenta secondi e le solite quattro o cinque sgallettate, magari momentaneamente prive di un programma proprio dove sfogarsi, trovano subito il tempo di giudicare ferocemente quello degli altri. Intendiamoci, l’intervista di Diaco offriva abbondante materiale per critiche legittime, ma il gusto per il linciaggio televisivo ha ormai una sua platea affezionata, che aspetta soltanto il prossimo malcapitato.

Stavolta, però, il materiale successivo arriva da persone che con Diaco avrebbero lavorato davvero.

Caso BellaMa’, le accuse degli ex collaboratori e gli audio fuori onda

Selvaggia Lucarelli pubblica sulla propria newsletter un’inchiesta che raccoglie testimonianze di ex concorrenti e collaboratori di BellaMa’. I racconti sono pesanti.

Si parla di sfuriate, presunte umiliazioni e minacce di compromettere il futuro professionale di alcuni partecipanti. Tra gli episodi riferiti compaiono richieste di scuse in ginocchio e affermazioni sul controllo dei telefoni.

Accuse che, qualora trovassero conferma, descriverebbero un rapporto con i collaboratori ben più problematico di quello emerso durante l’intervista a Ravagnani.

A rendere la vicenda particolarmente delicata sono alcune registrazioni audio fuori onda pubblicate nell’ambito dell’inchiesta.

In una di queste, attribuita al conduttore, si sentono espressioni come «Bestie» e «Vi faccio neri», rivolte ai ragazzi del cast durante una discussione che sarebbe nata da contestazioni sul regolamento del programma.

Naturalmente una registrazione restituisce un episodio, mentre il racconto di chi sostiene di aver subito determinati comportamenti richiede ulteriori verifiche. Eppure la coincidenza tra alcune testimonianze e il tono delle registrazioni pone una questione che merita di essere approfondita.

Se quanto raccontato corrispondesse a una pratica ricorrente, la discussione cambierebbe radicalmente natura.

Perché le testimonianze contro Diaco emergono soltanto ora?

E qui arriva la domanda più interessante. Perché proprio adesso?

Quelle persone avevano già lavorato a BellaMa’, conoscevano il conduttore e, stando ai loro racconti, avevano vissuto situazioni che oggi considerano umilianti.

Per quale ragione hanno deciso di parlarne soltanto dopo l’esplosione del caso Ravagnani? È bastata l’intervista all’ex sacerdote per convincerle a raccontare esperienze rimaste fino a quel momento private? Oppure la polemica ha creato le condizioni per far emergere malumori che, in precedenza, avevano trovato scarso ascolto?

Si potrebbe perfino parlare, con tutte le cautele del caso, di una sorta di MeToo televisivo nei confronti di Diaco.

Il paragone riguarda il meccanismo attraverso il quale una prima denuncia pubblica incoraggia altre persone a raccontare episodi precedenti, e certamente implica una differenza sostanziale rispetto alle accuse di molestie sessuali dalle quali nacque quel movimento.

Rimane anche l’ipotesi meno edificante che qualcuno abbia trovato conveniente intervenire proprio nel momento di maggiore difficoltà del conduttore.

Sarebbe ingenuo escluderla per principio, così come sarebbe ingiusto attribuire automaticamente secondi fini a chi ha deciso di parlare. Il momento scelto per raccontare un episodio può suscitare interrogativi, ma da solo dice ben poco sulla sua attendibilità.

La Rai apre un’indagine interna sul caso Diaco

La Rai, intanto, ha deciso di intervenire ufficialmente.

«In relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMa’, la Rai ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi», comunica l’azienda in una nota.

L’iniziativa, precisa ancora Viale Mazzini, è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e degli ospiti delle produzioni del servizio pubblico.

Diaco, il richiamo formale e il futuro incerto a BellaMa’

Secondo quanto riportato da Fanpage, Diaco avrebbe già ricevuto un richiamo formale al rispetto del codice etico aziendale dopo l’intervista a Ravagnani e la successiva telefonata alle Iene, che sarebbe stata rilasciata senza la necessaria autorizzazione.

La stessa testata riferisce che, alla luce dei nuovi elementi, sarebbero al vaglio anche ipotesi relative alla sua permanenza alla guida del programma. Al momento, tuttavia, la Rai ha ufficializzato l’indagine e resta da conoscere quale esito avranno gli accertamenti.

Quanto al conduttore, la possibilità di spiegare e contestualizzare gli episodi che gli vengono attribuiti è fondamentale.

La maleducazione mostrata durante un’intervista televisiva può essere giudicata direttamente da chi l’ha vista. Le accuse relative al trattamento dei collaboratori, invece, hanno bisogno di riscontri e di un confronto tra le persone coinvolte.

Cosa è successo davvero nelle edizioni passate di BellaMa’?

Resta la curiosità di capire che cosa sia accaduto davvero nelle passate edizioni di BellaMa’, soprattutto alla luce di testimonianze che descrivono un clima assai meno festoso di quello mostrato in trasmissione. Diaco ha sempre esibito una personalità decisa, talvolta spigolosa, accompagnata da una notevole sicurezza nel difendere le proprie scelte.

Se dietro certi atteggiamenti ci sia un eccesso di autostima oppure qualche insicurezza abilmente mascherata appartiene alle congetture, e la psicologia da salotto ha già prodotto abbastanza danni in televisione.

Rimane invece da chiarire perché episodi che sarebbero avvenuti tempo fa emergano tutti insieme, proprio mentre il conduttore attraversa la sua crisi mediatica più delicata.

È una domanda che riguarda tanto chi ha parlato quanto chi, eventualmente, potrebbe aver assistito ai fatti. E alla quale l’indagine della Rai potrà forse offrire qualche risposta, mentre gli ex partecipanti coinvolti nell’inchiesta attendono di vedere come verranno valutate le loro testimonianze.

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