Gossip

Un secondo fiocco in arrivo a Le Iene: Veronica Ruggeri in dolce attesa

I rumors, il coronamento di un desiderio confessato in diretta tv, la redazione del programma al secondo brindisi in pochi giorni

di Daniel Walker - 10 Novembre 2026

Aria di dolci novità nei corridoi di Italia 1. Secondo un’indiscrezione bomba sganciata dal settimanale Chi, l’inviata e conduttrice de Le Iene Veronica Ruggeri, 35 anni, sarebbe in attesa del suo primo figlio.

La gravidanza di Veronica Ruggeri

L’inviata per il momento preferisce mantenere il massimo riserbo senza confermare ufficialmente la notizia sui propri profili social ma tra amici e colleghi l’entusiasmo è già alle stelle. Una splendida conferma per un desiderio che la stessa Veronica non aveva mai nascosto. Solo qualche mese fa, ospite nel salotto di Verissimo, aveva infatti confessato il sogno di stringere presto un bebè tra le braccia.

Il gossip

Dopo la fine della lunga e chiacchierata storia con il collega Nicolò De Devitiis, il cuore di Veronica ha ricominciato a battere forte per Vito Dell’Erba.

Con lui, immediata ed evidente al giro delle loro amicizia, la complicità. Quindi, la notizia della cicogna in arrivo sembra coronare in modo perfetto questo nuovo ed affiatato capitolo d’amore.

Per la redazione de Le Iene, una vera e propria “stagione baby boom”. Pochissimi giorni fa, infatti, anche la conduttrice Veronica Gentili aveva annunciato in diretta televisiva di essere in dolce attesa di una bimba. Un momento davvero magico per lo show Mediaset, l’inverno demografico è di casa solo nelle notizie dei tg Fininvest.