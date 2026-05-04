Attualità

Aspirante suicida manda in tilt la Metro a Milano

Salvato dalla frenata di emergenza del macchinista. Circolazione in tilt e cinque contusi

di Martino Tursi - 4 Maggio 2026

Frenata d’emergenza salva la vita a un aspirante suicida nella metro di Milano. Una frenata busca della metro per evitare la collisione del treno con la persona che aveva deciso di farla finita. Che si è salvata ma cinque persone si sono fatte male e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche mentre la circolazione va in tilt per quasi tutta la mattinata. È successo questa mattina a un convoglio alla fermata Cadorna quando erano le 8.39. Sul posto pure i soccorritori di Areu 118. Che hanno prestato le cure del caso alla persona che aveva provato a gettarsi sotto il treno e a quelle rimaste ferite a causa dello stop.

L’aspirante suicida salvato alla Metro di Milano

La circolazione è ripresa regolarmente poco dopo le nove del mattino. La Linea M1 della metro a Milano, a causa della brusca fermata del convoglio e di ciò che ne è conseguito, ha imposto la sospensione del servizio. Offlimits per diverso tempo il tratto tra le fermate di Pagano e Cairoli. La frenata d’emergenza però è riuscita a salvare la vita dell’aspirante suicida della metro di Milano. Una storia che poteva avere un finale ben peggiore e che, invece, s’è risolta con disagi, problemi e qualche escoriazione. Ma con una vita salvata.