Sport

Atleti russi e bielorussi, l’Europa si spacca sui visti

Una lettera di sette Paesi dell'area baltica per uno stop immediato

di Giorgio Brescia - 24 Novembre 2026

I visti dello sport per gli atleti russi e bielorussi: l’offensiva per blindare le frontiere dell’Ue. I capi di Stato e di governo di sette Paesi dell’area baltico-nordica — Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia — chiedono una linea intransigente contro lo sport russo e bielorusso. Lo fanno in una lettera ufficiale indirizzata alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio Europeo António Costa. L’invio, alla vigilia del vertice dei leader dell’Unione. Nel testo i firmatari chiedono il divieto di rilascio dei visti Schengen agli atleti di Mosca e Minsk.

Atleti russi e bielorussi: per loro arriverà uno stop?

L’obiettivo è impedire ogni loro viaggio non essenziale. Inoltre, bloccare la loro partecipazione alle competizioni sul suolo europeo attraverso le nuove linee guida del ventiduesimo pacchetto di sanzioni.

Secondo questa visione, impossibile separare lo sport dalla geopolitica. Permettere la presenza degli atleti significherebbe offrire una vittoria d’immagine al Cremlino e normalizzare l’aggressione contro l’Ucraina.

Cosa sta accadendo?

La richiesta cade in uno scenario di forte contrasto diplomatico. Bruxelles inasprisce le misure di sicurezza ai confini e sui visti turistici. Intanto, diverse federazioni sportive e sentenze arbitrali del Tas hanno cercato di riaprire le porte agli atleti “neutrali”.

Allo stesso tempo, nazioni come Finlandia e Norvegia hanno già applicato divieti unilaterali d’ingresso per le imminenti gare di Coppa del Mondo.

Quali sono gli effetti pratici di questa mossa?

Sul piano pratico, l’iniziativa produce un effetto dirompente. La sovranità sui confini e sullo spazio Schengen prevale sulle decisioni degli organismi sportivi.

Senza visto d’ingresso, gli atleti non possono accedere alle sedi di gara. In bilico le riammissioni. Le federazioni internazionali potrebbero cancellare le delegazioni russe o spostare i tornei fuori dall’Europa.