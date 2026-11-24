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Sinner, intervento riuscito: ora parte il recupero

A Turku l'operazione al ginocchio del tennista. I tempi per tornare in campo

di Martino Tursi - 24 Novembre 2026

Riuscito l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, quest’oggi a Turku in Finlandia, ha subito l’operazione al ginocchio. Ora dovrà restare a riposo, e lontano dai campi di tennis, per almeno tre o quattro mesi. A guidare l’équipe che ha condotto l’intervento il professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico finlandese tra i maggiori e più apprezzati esperti internazionali nel campo della cura degli infortuni degli atleti e degli sportivi in generale.

Sinner, intervento riuscito

L’operazione riguardava la bandelletta iliotibiale. Si tratta di una fascia di tessuto connettivo che si sviluppa lungo il lato esterno della coscia e raggiunge la zona del ginocchio. Il dolore, per gli sportivi che ne soffrono, costringe a fermarsi ma solo quando si è sotto sforzo. Si tratta di un problema che insorge a chi sforza le gambe in sforzi ciclici e ripetuti. Ora, dopo l’intervento, per Sinner si apre un periodo di riposo. Per recuperare pienamente dall’infortunio bisognerà che si tenga lontano dalle competizioni per diversi mesi.

Un percorso iniziato già a Milano

A confermare il buon esito dell’intervento chirurgico di Sinner pure Herbert Schonhuber, medico sportivo di Brunico che opera anche a Milano. Proprio lui ha accompagnato il tennista in Finlandia. Il percorso era iniziato già un mese fa quando Sinner si era rivolto alla clinica La Madonnina di Milano, che ha un rapporto di collaborazione con Turku. Al punto in cui era, per Sinner, l’unica soluzione idonea per risolvere il problema sarebbe stata l’operazione.

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