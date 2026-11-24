Esteri

Torna Huang e Trump ci guadagna 15 milioni

l ministro degli Esteri tedesco è intervenuto con decisione sul caso, rimarcando con fermezza che la politica non dovrebbe mai interferire negli affari societari né orientare i vertici delle imprese

di Daniel Walker - 24 Novembre 2026

Il clamoroso reintegro del “re dei chip” Jensen Huang alla guida di Nvidia ha innescato un rally azionario senza precedenti a Wall Street, spingendo al rialzo i mercati globali e regalando a Donald Trump un guadagno virtuale stimato fino a 15 milioni di dollari.

Torna Huang. E chi ci guadagna?

Il presidente americano aveva apertamente difeso il fondatore del colosso dell’intelligenza artificiale sollecitando il suo rientro ai vertici aziendali. E ora raccoglie i frutti finanziari del suo endorsement. Con oltre 370mila azioni in portafoglio, l’impatto combinato delle pressioni di Washington e del dietrofront del consiglio di amministrazione si è tradotto in una pioggia d’oro immediata per il vertice della Casa Bianca.

E le reazioni?

Ma la vicenda travalica i confini dei listini azionari per toccare le corde più sensibili della diplomazia internazionale. Le pesanti ingerenze della Casa Bianca sulle scelte strategiche di un’azienda privata hanno sollevato forti perplessità in Europa.

Il ministro degli Esteri tedesco è intervenuto con decisione sul caso, rimarcando con fermezza che la politica non dovrebbe mai interferire negli affari societari né orientare i vertici delle imprese.