Cultura & Spettacolo

E se Pinocchio fosse nato a San Miniato? Lunghi indaga

di Nicola Santini - 24 Novembre 2026

Che Pinocchio sia nato dalla fantasia di Carlo Collodi lo sappiamo. Dove lo scrittore abbia immaginato le sue prime disavventure è invece una questione sulla quale Paolo Lunghi ha deciso di indagare, partendo da un dettaglio ben preciso. San Miniato Basso, in provincia di Pisa, fino al 1924 si chiamava proprio Pinocchio.

Nel suo libro “Il mio Pinocchio” edito da Mavi, Lunghi sostiene che la prima metà delle Avventure di Pinocchio possa essere ambientata nella campagna fra Ponte a Elsa e San Miniato, dove i nomi dei luoghi sembrano richiamare quelli del romanzo. La casa di Geppetto, quella del Grillo Parlante e l’Osteria del Gambero Rosso trovano, secondo l’autore, corrispondenze nella toponomastica locale.

A sostegno della ricostruzione vengono chiamati in causa documenti storici e mappe catastali, oltre alle distanze e ai percorsi descritti da Collodi.

La tesi è suggestiva, benché la somiglianza fra nomi e luoghi, da sola, lasci aperta la questione decisiva. Collodi si ispirò davvero a quella geografia oppure siamo noi, dopo aver letto la favola, a riconoscerla nel paesaggio?

Il volume raccoglie la prefazione di Andrea Abodi e la postfazione del giornalista Claudio Micalizio. Tra i contributi figura anche quello di Andrea Balestri, il Pinocchio televisivo di Luigi Comencini, mentre Laura Grosso firma le illustrazioni. Lunghi invita così a rileggere una storia conosciuta nel mondo intero con una mappa della Toscana in mano.

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