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Stadio del Torino, ok all’interesse pubblico dalla giunta

Ora il progetto può accelerare, il sindaco Lo Russo: "Entriamo in una fase nuova"

di Pietro Pertosa - 24 Novembre 2026

La giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Lo Russo ha dichiarato il pubblico interesse rispetto alla proposta presentata dal Torino Fc sullo stadio. Si tratta di un’iniziativa che propone la riqualificazione, valorizzazione e futura gestione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo. Il rapporto di concessione dovrebbe essere a lunghissimo termine e affidare alla società calcistica la gestione delle strutture per non meno di novant’anni. “Dopo aver liberato lo stadio dalle ipoteche che per vent’anni ne avevano condizionato le prospettive, abbiamo lavorato per creare le condizioni di una sua valorizzazione strutturale”, ha spiegato il primo cittadino torinese.

Stadio del Torino, c’è l’interesse pubblico dalla giunta

Il provvedimento della giunta sullo stadio del Torino è stata approvata proprio oggi. Il primo cittadino Stefano Lo Russo ha spiegato. “Si tratta di un ulteriore e importante passo avanti nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per dare una prospettiva di lungo periodo ai due impianti sportivi, attraverso un progetto integrato di partenariato pubblico-privato. La proposta, depositata dal Torino FC lo scorso 9 novembre, prevede un articolato programma di interventi di ammodernamento e riqualificazione degli impianti, con investimenti a carico del soggetto proponente e la previsione di un diritto di superficie di lunga durata, nell’ambito di un rapporto concessorio fino a 90 anni”.

“Una fase nuova”

Lo Russo ha poi continuato. “Oggi questo percorso entra in una fase nuova. Vogliamo costruire le condizioni per investimenti importanti, capaci di riqualificare lo stadio e il Robaldo, valorizzando due luoghi simbolici per il calcio e per la nostra città; stiamo procedendo con determinazione e con la massima attenzione alla tutela dell’interesse pubblico, perché il nostro obiettivo è dare a Torino impianti moderni e una prospettiva solida per i prossimi decenni”.

Cosa succede ora

Con la dichiarazione di interesse pubblico, proseguiranno gli approfondimenti progettuali, gli adempimenti amministrativi ed economici finalizzati all’obiettivo di dare al Torino uno stadio. A fronte dell’impegno del club di rimettere in ordine le infrastrutture che andrà a gestire nei prossimi decenni, per agevolare l’iter la giunta si impegna a presentare un emendamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al Bilancio di previsione attualmente all’esame del Consiglio comunale, per prevedere l’inserimento dei due impianti in relazione alla prospettata costituzione del diritto di superficie. In questo modo, fanno sapere dalla giunta, già nell’ambito della sessione di bilancio, la città potrà sottoporre al Consiglio uno dei passaggi necessari alla prosecuzione della procedura.

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