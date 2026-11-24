Attualità

Grande Fratello Vip, rissa in cucina e doppio addio

La cronaca della burrascosa semifinale

di Elizabeth Costello - 24 Novembre 2026

Volano stracci e piadine alla semifinale del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. La puntata di ieri sera, travolta da colpi di scena, colpi di testa e una sfiorata rissa nel programma.

Grande Fratello Vip: cosa è successo?

Il momento più scandaloso della serata? Lo scontro trash nel “GF Bistrot” tra Alex Belli, rientrato in Casa nelle vesti di chef, e Alessandro Roncaccia. Tra cestini di parmigiano riusciti male e ingredienti mancanti, Belli ha perso la testa. Ha sbattuto la mano sul bancone, ha scagliato in aria le piadine e ha urlato in faccia a Roncaccia di tacere e portare rispetto allo chef.

Roncaccia ha ribattuto dandogli dell’incompetente e nella notte lo ha persino accusato di averlo spintonato con forza. Nel caos sono rimaste travolte anche Giulia Provvedi, zittita da Belli, oltre a Valeria Marini che ha invece difeso l’attore.

E le eliminazioni?

Sul fronte del gioco, il verdetto è stato implacabile: Alessandro Varsi è stato eliminato al primo televoto. Seguito, poco dopo, dall’uscita shock di Piera Meloni al televoto flash.

Federica Morello si prende il pass per la finale affiancando Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. ‘ultimo posto in finale se lo giocheranno al televoto Alessandro Roncaccia e Andreas Müller.