Cronaca

Delitto del trapano a Genova, condanna dopo 31 anni

Condannato il carrozziere Verduci, incastrato dal Dna

di Maria Graziosi - 24 Novembre 2026

Arriva, a distanza di trentuno anni, una condanna per il delitto del trapano avvenuto a Genova. Fortunato Verduci, carrozziere oggi 66enne, è stato incastrato dall’analisi delle tracce del Dna rinvenute, e poi rianalizzate a distanza di tempo, nel basso di vico Indoratori dove avvenne il delitto di Luigia Borrelli. La donna, che all’epoca dei fatti avvenuti il 5 settembre del 1995 aveva 42 anni, fu uccisa nell’abitazione del centro storica in cui si prostituiva. Secondo l’inchiesta, il movente sarebbe da ricercare in una rapina finalizzata a trovar soldi per sanare i debiti di gioco.

Delitto del trapano, la condanna dopo 31 anni

La difesa, rappresentata dagli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpe, aveva contestato la ricostruzione accusatoria, mettendo in particolare discussione le tracce di sangue ritenute riconducibili a Verduci. Gli avvocati avevano inoltre criticato l’attività investigativa della Procura, sostenendo che alcuni elementi e alcune vecchie piste non fossero stati adeguatamente approfonditi. I giudici, però, hanno avuto un’altra opinione di come si siano svolti i fatti. E nella sentenza la giudice ha escluso l’aggravante dei futili motivi, ma ha confermato quello della crudeltà. Prescritta l’accusa di rapina, reato per cui era a processo lo stesso Verduci per un episodio legato al 2023.

Il delitto di Genova

Fu una scena devastante quella che si parò davanti ai carabinieri la mattina del 6 settembre del 1995. Chiamati dai figli che non avevano più notizie della madre, e che erano completamente all’oscuro dell’attività della donna, i militari trovarono il corpo senza vita della 42enne completamente ricoperto di sangue. Il locale era completamente a soqquadro. C’era stata una lunga e dura lotta tra la vittima e il suo aggressore. Aveva i denti spezzati e un trapano conficcato in gola: da lì il nome mediatico del delitto. Adesso, dopo 31 anni, è arrivata la condanna.

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