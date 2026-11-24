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Sapienza di Roma, muore nella tenda sotto la Minerva lo studente di 58 anni che chiedeva un alloggio

Roma, il corpo di Alessandro Ingusci trovato nella Città universitaria. Accertamenti sulle cause della morte.

di Priscilla Rucco - 24 Novembre 2026

Si era iscritto a Fisica inseguendo una passione, a un’età in cui molti pensano già alla pensione, ma alla Sapienza Alessandro Ingusci, 58 anni, non era riuscito a trovare un posto dove dormire, e da ottobre viveva in una tenda nella Città universitaria, sotto la statua della Minerva, simbolo dell’ateneo. È lì che è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 novembre, intorno alle ore 17.50.

Il ritrovamento di Alessandro Ingusci

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che ha transennato l’area per i primi rilievi. Le cause del decesso sono ancora da accertare e l’ipotesi principale è quella di un malore.

L’uomo era cardiopatico, aveva già avuto due infarti ed era invalido civile al 50 per cento. Gli inquirenti non escludono che, le notti all’aperto e il digiuno, possano aver inciso su condizioni di salute già fragili. L’ultima volta che qualcuno lo aveva visto vivo era sabato.

L’appello alla lavagna

Rientrato in Italia a giugno dopo molti anni nei Paesi Bassi, senza fissa dimora, Ingusci aveva affidato a una lavagna dell’università il racconto della sua condizione di non vita.

L’uomo, studente del primo anno – invalido – costretto a dormire in tenda, denunciava di essere privato del diritto allo studio e all’alloggio e annunciava uno sciopero della fame. “Mi stanno negando i miei diritti, il diritto allo studio”, scriveva nei suoi appelli. Il digiuno era stato sospeso dopo sei giorni, quando il servizio disabilità dell’ateneo si era offerto di aiutarlo a fare domanda per un posto letto, ma lui aveva scelto di restare nella tenda.

Le versioni della rettrice

La rettrice Antonella Polimeni ha espresso “profondo dolore” e ha spiegato che le strutture universitarie “hanno avuto ripetute interlocuzioni dirette con Alessandro”, coinvolgendo servizi sanitari e autorità del territorio per proporgli soluzioni di accoglienza.

Anche i servizi sociali di Roma Capitale avevano individuato una possibile sistemazione, da discutere con lui proprio la mattina del 24 novembre. Il presidente di DiSCo Lazio, Simone Foglio, ha riferito che l’ateneo aveva segnalato il caso la settimana scorsa e che dalle verifiche Ingusci non risultava aver partecipato ai bandi per alloggi o borse di studio.

Secondo altre ricostruzioni, invece, una sua domanda risulta – da quanto si apprenderebbe- respinta perché fuori termine o per la mancanza di Spid e documenti elettronici.

Per la ministra dell’Università Anna Maria Bernini la sua scomparsa “ci lascia sgomenti”, mentre il collettivo Cambiare Rotta punta il dito contro l’ateneo e il governo. In sua memoria, all’inizio delle lezioni è previsto un minuto di silenzio.

Gli inquirenti ora dovranno verificare come sia possibile che, in una delle università più grandi d’Europa, un uomo malato abbia vissuto per settimane in una tenda sotto gli occhi di tutti, mentre le procedure si susseguivano, senza trovare una soluzione concreta.

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