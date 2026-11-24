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Cosa sono le “mosche volanti” che danzano nei nostri occhi?

Si chiamano miodesopsie, colpiscono il 76 per cento degli italiani

di Giorgio Brescia - 24 Novembre 2026

Sembrano fantasmi di luce: il mistero delle mosche volanti che danzano nei nostri occhi interessa molti italiani. Un po’ a tutti è capitato di guardare il cielo azzurro o lo schermo del computer e notare piccole ombre sfuggenti. Sono le “mosche volanti”, filamenti, ragnatele o minuscoli punti scuri che fluttuano nel nostro campo visivo. Non si tratta di un’illusione o di insetti reali. Sono definite miodesopsie.

Cosa sono le mosche volanti?

Questo fenomeno visivo nasce all’interno del corpo vitreo, la sostanza gelatinosa composta al 98% d’acqua che riempie il bulbo oculare. Con il passare del tempo, la miopia o lo stress da luce blu dei dispositivi digitali, le fibre di collagene nel vitreo si disidratano e si aggregano. È la loro ombra proiettata sulla retina a creare questi “spettri” trasparenti che inseguono ogni nostro sguardo.

Quante “mosche volanti” in Italia?

In Italia il disturbo è diffusissimo. Colpisce in forme differenti fino al 76% della popolazione e riguarda ben 2 anziani su 3 sopra i 70 anni, con un’incidenza crescente tra i giovani miopi.

Nella maggior parte dei casi è una condizione benigna. Ma la comparsa improvvisa di lampi o nuove macchie richiede un controllo oculistico per escludere lesioni retiniche.

La scienza, però, non resta a guardare. In campo la vitreolisi con il laser, già praticata da specialisti in Italia per vaporizzare i corpi mobili. E la ricerca internazionale sta aprendo frontiere rivoluzionarie.

La nanomedicina garantisce ora nanoparticelle d’oro rivestite di acido ialuronico che generano nanobolle capaci di disintegrare le opacità. Anche nuovi enzimi e molecole protettive sono al centro di una sfida tecnologica in atto per restituire allo sguardo una visione limpida e senza ombre.