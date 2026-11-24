Cultura & Spettacolo

Sepolta come un uomo 7 mila anni fa: i ruoli di genere erano già flessibili

Archeologia, lo studio su due Necropoli neolitiche dell'Ungheria orientale

di Angelica Luna - 24 Novembre 2026

Settemila anni fa, nelle pianure dell’attuale Ungheria orientale, una comunità di agricoltori ha seppellito una donna anziana con un corredo insolito rispetto all’epoca: niente cintura di perline di conchiglia – come di consueto per le altre donne – ma utensili in pietra levigata, gli stessi che erano deposti accanto agli uomini. Un ritrovamento che oggi invita a rivedere l’immagine di una preistoria divisa in ruoli rigidi e immutabili.

Le ossa come un diario

La sepoltura è al centro di uno studio internazionale guidato dall’antropologo Sébastien Villotte, del Centro nazionale della ricerca scientifica francese, pubblicato sull’American Journal of Biological Anthropology.

Il gruppo di studio ha esaminato 125 scheletri di adulti provenienti da due necropoli della zona di Polgár, Ferenci-hát e Csőszhalom, utilizzate tra il 5300 e il 4650 avanti Cristo. Le ossa conservano i segni delle fatiche al quale erano soggetti in quei tempi.

Sia gli uomini che le donne svolgevano lavori fisici pesanti e passavano molto tempo in ginocchio, ma solo gli uomini mostravano un sovraccarico del braccio destro – compatibile con il lancio o con la lavorazione della pietra e del legno.

Anche i riti funebri distinguevano i sessi: a Csőszhalom le donne erano deposte per lo più sul fianco sinistro, gli uomini sul destro. Secondo Villotte è proprio in quel periodo che nell’Europa centrale i ruoli di genere – già esistenti – cominciano a esprimersi anche nel rito della sepoltura.

L’eccezione che fa la differenza

La donna anziana è l’unica sepolta con gli strumenti maschili, e i segni sulle ossa dei piedi rivelano una postura in ginocchio simile a quella degli uomini.

Gli studiosi precisano che non ci sono prove di un suo ruolo sociale “speciale”, come quello di sciamana, ma non è un caso isolato: due uomini e cinque donne sono stati deposti in modo non coerente con il proprio sesso biologico. Per gli autori, quella società aveva ruoli ben definiti, ma sapeva accogliere percorsi individuali lontani dal modello ideale.

Non si può parlare di parità nel senso moderno, e gli stessi studiosi invitano alla cautela: il campione è limitato e le eccezioni sono ben poche.

La fatica era condivisa, perché il lavoro pesante non era solamente una prerogativa maschile. Già agli albori dell’agricoltura l’identità di una persona non era scritta una volta per tutte nel suo corpo, e una donna poteva svolgere un lavoro considerato maschile ed essere salutata dalla comunità con i simboli di quel ruolo.

Una lezione che arriva addirittura dalla preistoria e parla al presente, in cui troppe ragazze si sentono ancora dire che certi mestieri – o peggio ancora alcuni studi – non sono per loro.

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