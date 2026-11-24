Attualità

Stasi: “Ho la coscienza tranquilla, vorrei dei figli ma dovrei spiegargli tutto”

Il colloquio con Gaia Tortora per Qn, la vita in carcere e la forza della famiglia

di Martino Tursi - 24 Novembre 2026

“Vado a letto con la coscienza tranquilla”, Alberto Stasi ha parlato e lo ha fatto in un lungo colloquio pubblicato sul Qn insieme a Gaia Tortora, giornalista e scrittrice figlia di Enzo, la cui storia è diventata il paradigma stesso degli errori giudiziari in Italia. Un lungo confronto in cui Stasi s’è aperto e ha spiegato come ha resistito in tutti questi anni e a quali bussole s’è affidato. “La mia famiglia è piccola, ma solida”, ha detto. Non escludendo che in futuro vorrà farsene una propria. Vorrebbe dei figli e “già sa che dovrà spiegare tutto”. Perché in questo Paese, ha concluso Tortora, “resti imputato a vita”.

La versione di Stasi

Il racconto parte da quando Stasi aveva 24 anni. “Ora ne ha quarantatré e dieci li ha passati in carcere per un delitto che, credo, con ogni probabilità non ha commesso”, scrive Tortora.“Più dicevo che non avevo bisogno di niente, meno mi credevano”, ha spiegato Stasi ricordando l’inizio della sua detenzione, quando gli psicologi temevano potesse farsi male e che avesse dei problemi. Del carcere dice: “Non è quello dei film americani. Ma è un posto in cui devi comportarti con onore: a una certa ora la tv si abbassa, il vicino di cella non si disturba”. Chiede, poi, che le visite istituzionali avvengano a sorpresa, affinché ci si renda davvero conto delle condizioni di vita. “Apri le porte e guardi com’è davvero”.