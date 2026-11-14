Economia

“Spiava” video e foto sui nostri smartphone: Meta stangata dal Garante Privacy

Zuckerberg dovrà pagare 805 milioni di euro: il nodo delle gallerie "spiate"

di Maria Graziosi - 14 Novembre 2026

Stangata a Meta, arriva la maxi multa dal Garante della Privacy. Zuckerberg dovrà scucire 805 milioni di euro. E tutto perché, stando ai rilievi dell’autorità garante, l’app di Facebook per Android avrebbe garantito alla società di avere accesso a video, foto e dati conservati sugli smartphone degli italiani. E senza averne chiesto un consenso preventivo. L’istruttoria è partita l’anno scorso, nel 2025, a seguito della segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. Dopo i rilievi, condotti anche grazie all’analisi tecnica svolta dal Garante stesso, è emerso il caso.

Stangata a Meta dal Garante della Privacy

Il Garante della Privacy ha stangato Meta perché avrebbe scoperto che l’accesso alla galleria sarebbe stato richiesto con un’unica autorizzazione, valida per l’intera app e per più funzioni con esigenze diverse. E che l’autorizzazione era preceduta da un avviso generico (“abilitare altre funzioni”). Che non avrebbe permesso all’utente di capire che sta autorizzando anche i suggerimenti dalla galleria. Inoltre la funzione preimpostata come attiva. Se concessa per intero, secondo i rilievi dell’autorità garante, un’autorizzazione di questo tipo avrebbe consentito all’app di leggere tutto l’archivio fotografico del dispositivo, di regola in modo permanente, senza che l’utente, né l’Autorità, possa verificare quali informazioni vengano effettivamente utilizzate.

Meta nega che i dati estrapolati così siano serviti ad addestrare l’intelligenza artificiale e la sanzione irrogata dal Garante della Privacy italiano non comprende questa frontiera. L’autorità ha ribadito la violazione dell’articolo 122 del Codice privacy. Che, recependo la direttiva europea ePrivacy, tutela lo smartphone come parte della sfera privata della persona. L’Autorità ha respinto anche l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società in favore dell’autorità irlandese, perché la disciplina ePrivacy non prevede il meccanismo dello “sportello unico”.

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