Esteri

Rischio ebola, gli Usa sconsigliano i viaggi in Kenya

di Paolo Diacono - 20 Ottobre 2026

Gli Stati Uniti chiedono ai loro cittadini di “riconsiderare” i viaggi in Kenya. E questo perché è arrivata, dall’Africa orientale, la segnalazione di un ottavo caso di Ebola. L’ambasciata americana nel Paese ha trasmesso al Dipartimento di Stato Usa tutte le informazioni e ha comunicato ai cittadini statunitensi che il livello di allerta per i viaggi in Kenya “è passato da 2 a 3” proprio “a causa dei rischi sanitari”. Intanto, in Africa, cresce l’allerta e la tensione dopo che il virus dell’Ebola è tornato prepotentemente d’attualità dal 6 ottobre scorso, quando s’è registrato il primo contagio.

Rischio Ebola, gli Usa chiedono agli americani di “riconsiderare” i viaggi

Il Dipartimento di Stato Usa, dunque, chiede agli americani prudenza e non solo per l’Ebola. Che non sembra aver fatto altro che peggiorare una situazione già non idilliaca di per sé. “Riconsiderate il vostro viaggio in Kenya a causa di rischi sanitari, criminalità, rapimenti, terrorismo, disordini e sicurezza stradale. Alcune aree presentano un rischio maggiore”, si legge nelle comunicazioni istituzionali diramate dalle autorità statunitensi. Al momento, le autorità sanitarie kenyote ritengono che il contagio sia sotto controllo e le operazioni di profilassi sono già partite.

I numeri dell’emergenza

Il primo contagio registrato risale al 6 ottobre scorso e si sarebbe verificato ai danni di un imprenditore di circa quarant’anni, cittadino kenyota ma residente nella Repubblica democratica del Congo. Proprio qui dove, già da maggio, infuria l’epidemia di Ebola alimentata dal ceppo Bundibugyo. L’uomo è spirato il 5 ottobre scorso a Nairobi, nella capitale. Accertate la cause del decesso, è partita la profilassi. Il Ministero della Salute kenyota ha fatto sapere che 128 persone sono in quarantena sui 130 contatti a rischio che sarebbero stati finora accertati dalle stesse autorità sanitarie.

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