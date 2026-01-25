Sport

Derby azzurro tra Sinner e Darderi oggi agli Australian Open. Orario e dove vederlo

di Lino Sasso - 26 Gennaio 2026

Clima disteso, lavoro mirato e tanta Italia in campo a Melbourne. La vigilia degli ottavi di finale dell’Australian Open ha raccontato due preparazioni diverse ma ugualmente intense per Jannik Sinner e Luciano Darderi, protagonisti del derby azzurro in programma oggi alla Margaret Court Arena. Sinner e Darderi oggi si giocano un posto nei quarti. La sfida regala già una certezza: l’Italia avrà sicuramente un rappresentante tra i migliori otto del torneo. Sinner ha scelto la via della discrezione nel pre-match. Allenamento breve ma significativo, senza eccessi, nel rispetto di una routine ormai consolidata. Dopo alcuni scambi iniziali con un juniores, il numero uno azzurro ha concentrato il lavoro sugli approcci a rete e sul gioco di volo. Aspetti sempre più presente nel suo tennis. A chiudere, come da copione, una sessione di servizio ordinata e metodica.

Come gli azzurri hanno preparato il match

Più dei dettagli tecnici, però, ha colpito l’atmosfera. Sorrisi frequenti, dialogo continuo con lo staff e un senso di grande serenità, indice di una condizione mentale ottimale dopo le fatiche del turno precedente. Non è mancato neppure il lato leggero: al termine dell’allenamento, Sinner e il suo team si sono concessi qualche momento di svago con una gara improvvisata di bocce, usando palline da tennis. Un gesto semplice, ma significativo, per sciogliere la tensione e ricaricare le energie mentali in vista di una partita che, sulla carta, lo vede partire nettamente favorito. Qualche ora prima, sul campo 10 di Melbourne Park, era toccato a Darderi. Seduta intensa e focalizzata, sotto lo sguardo attento del padre e coach Gino Darderi. Lavoro approfondito sulla diagonale di rovescio, che potrebbe rappresentare uno snodo chiave del match, con largo uso dello slice per spezzare il ritmo. Grande attenzione anche alla risposta e alle prime tre o quattro palle dello scambio, cercando spesso la soluzione immediata e aggressiva.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Sinner e Darderi

I numeri raccontano una sfida sbilanciata: il due volte campione in carica del Major australiano è imbattuto contro i connazionali: 17 vittorie su 17. Eppure, nei derby, le statistiche spesso contano meno delle emozioni. Per questo, il match di oggi tra Sinner e Darderi rappresenta molto più di un semplice ottavo di finale. E’ è un passaggio simbolico per il tennis italiano, che continua a parlare con sempre maggiore forza sul palcoscenico mondiale. Per Sinner l’obiettivo è chiaro: riconquistare il titolo Slam che detiene già da due anni consecutivi. Il match sarà fruibile in diretta televisiva alle 8 ore italiane sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.