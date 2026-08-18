Cultura & Spettacolo

Roma capitale della danza con talenti internazionali

di Angelina De Santis - 18 Agosto 2026

Prosegue a Roma il “CSAIn International Dance Competition 2026”, la manifestazione internazionale che porta nella Capitale giovani talenti e atleti provenienti da diversi Paesi, pronti a confrontarsi attraverso linguaggi, tecniche e stili differenti.

L’evento, organizzato dal Comitato Regionale C.S.A.In Lazio (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) con il contributo della Regione Lazio, rappresenta il momento culminante di un lungo percorso di selezioni che, nell’ultimo anno, ha coinvolto nove nazioni. A raggiungere Roma sono infatti le delegazioni degli atleti che hanno conquistato la qualificazione nel corso delle diverse tappe eliminatorie.

Un grande appuntamento dedicato alla danza e allo sport, con competizioni ed esibizioni che spaziano dalla danza classica alla contemporanea, dalle danze urban alla danza moderna, fino alla danza sportiva accademica, al ballo sportivo e alle danze caraibiche.

Il calendario entra nel vivo dal 19 al 23 agosto, quando l’Impianto Sportivo Babel ospita le semifinali e le finali dedicate alle danze urban.

Parallelamente, presso le Sale Congressi Colombo, dal 20 al 22 agosto si disputano i quarti di finale di ballo sportivo.

Il 23 agosto spazio alle semifinali e alle finali di ballo sportivo e danze caraibiche, mentre il 24 agosto sarà la volta delle semifinali di danza moderna e danza classica.

Il percorso culminerà il 30 agosto, ancora presso le Sale Congressi Colombo, con l’attesa finale internazionale di danza moderna, contemporanea e classica, che chiuderà il programma della competizione.

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