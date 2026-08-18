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Colombia, Shakira chiede “più aiuti possibili” per il Chocò dopo il sisma

La cantante ha visitato una scuola danneggiata dal terremoto

di Askanews -

Quibdò, (Colombia), 18 ago. (askanews) – La cantante colombiana Shakira ha visitato una scuola a Quibdò danneggiata dal recente terremoto nella regione colombiana di Chocò, incontrando i residenti colpiti e constatando di persona la devastazione. L’artista ha lanciato un appello per un maggiore sostegno internazionale alle comunità colpite dal disastro, affermando: “Siamo qui per stare al fianco del nostro Paese in questo momento tanto difficile”. Shakira ha inoltre annunciato donazioni per un milione di dollari a sostegno della ricostruzione delle scuole nella regione.

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