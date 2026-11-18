Economia

Bonus figli 2027, fino a 30 mila euro nei primi tre anni. Ma le culle restano vuote

Manovra 2027, dall'assegno unico al nuovo conto per i nati: tutti gli aiuti per chi avrà un figlio nel prossimo anno

di Priscilla Rucco - 18 Novembre 2026

Fino a 30 mila euro nei primi tre anni di vita di un bambino. È la cifra che, sommando gli aiuti già in vigore e le novità della manovra, potrebbe arrivare alle famiglie che accoglieranno un figlio nel 2027. Si tratta però di una stima massima, che riguarda i nuclei con l’Isee più basso e che dipende ancora dal Parlamento: il disegno di legge di Bilancio, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre, è all’esame della Camera, dove ieri si è chiuso il termine per gli emendamenti, e dovrà diventare legge entro il 31 dicembre.

Gli aiuti che restano

La voce principale è l’assegno unico, riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. Nel 2026 va da circa 58 euro al mese per figlio fino a 203,80 euro per chi ha un Isee entro 17.468,51 euro; importi e soglie saranno rivalutati in base all’inflazione. Confermato il bonus nuovi nati, mille euro una tantum per le famiglie con Isee fino a 40 mila euro, da chiedere all’Inps entro 120 giorni. Per l’asilo nido, ai bambini nati dal 2024 spettano fino a 3.600 euro l’anno – sempre con Isee fino a 40 mila euro – e 1.500 oltre quella soglia.

Le novità della manovra

Il cosiddetto bonus mamme sale da 60 a 100 euro al mese e diventa strutturale. Spetta alle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito da lavoro fino a 40mila euro, fino ai 10 anni del secondo figlio o, con tre o più figli, fino ai 18 anni del più piccolo. È esentasse e non incide sull’Isee.

A fine anno scade invece l’esonero contributivo per le madri di tre figli assunte a tempo indeterminato, e chi supera la soglia di reddito rischia di perderci. Si allunga il congedo parentale pagato all’80 per cento: da tre a quattro mesi per il primo figlio, cinque per il secondo, sei dal terzo. Per ogni bambino nato dal 1° gennaio 2027 arriva poi il fondo “Valore nuovi nati”: l’Inps aprirà un conto su cui lo Stato verserà 100 euro l’anno fino ai 18 anni, e i familiari potranno aggiungere fino a mille euro l’anno con una detrazione del 19 per cento. Previsti anche un voucher fino a 500 euro al mese, per tre mesi, per i genitori lavoratori autonomi che rientrano dopo il congedo e un contributo fino a 385,71 euro per le famiglie con più di tre figli che usano un’auto da sei a nove posti.

I bonus bastano?

Il pacchetto, che vale circa 1,4 miliardi di nuove risorse, arriva in un Paese che continua a perdere nascite. Secondo l’Istat, nel 2025 i nati sono stati 355.772, il 3,8 per cento in meno dell’anno precedente, e il numero medio di figli per donna è sceso al minimo storico di 1,14. Gli aiuti economici contano – soprattutto per chi ha redditi bassi – ma da soli difficilmente invertono la tendenza negativa. Pesano la precarietà, il costo delle case sempre in aumento, i posti limitati negli asili nido e una conciliazione tra lavoro e famiglia che ricade ancora, soprattutto sulle donne.

PER TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA