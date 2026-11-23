Economia

Il ritorno di Huang fa sorridere pure Milano e l’Europa

di Martino Tursi - 23 Novembre 2026

Tutti pazzi per il ritorno di Huang a Nvidia, che rivitalizza i mercati in ogni angolo del mondo persino in Europa. La giornata, a Milano, era iniziata fiacca. Il tech, dopo i rimbalzi non proprio positivi del fine settimana, un po’ ovunque aveva tentato di riprendere quota. Poi, nel pomeriggio la notizia che nessuno s’aspettava. Il ritorno di Huang al timone dell’Unicorno dei chip. Che, così, ha ritrovato lo smalto dei vecchi tempi. E ha contagiato, stavolta in maniera positiva, tutti i mercati azionari anche al di fuori degli Stati Uniti d’America.

Huang, Nvidia e Milano

Era, per Milano, un lunedì nero già scritto. Per ragioni tecniche, più che altro. Perché nove grandi società avrebbero iniziato a pagare le cedole. E si sa che quando c’è da sganciare gli investitori scappano. Ma persino più forte del lunedì nero “tecnico”, il rimbalzo dagli Stati Uniti è stato tale da spingere in territorio positivo anche Piazza Affari. Che ha chiuso poco sopra i 49mila punti centrando un aumento degli affari pari allo 0,59%. La rincorsa è stata dettata proprio dai tecnologici, sugli scudi Stmicroelectronics (+8,99%), seguita da Technoprobe (+8,55%) e Prysmian (+6,52%).

Che succede in Europa

Giornata ancor più tonica nel resto d’Europa. A Francoforte il Dax avanza dell’1,87%. Bene pure Londra che segna un aumento delle contrattazioni dell’1,34%. Il Cac40 di Parigi guadagna l’1,48 mentre l’Euro Stoxx 50 cresce del 2,07%. A madrid l’ibex vede rosa e aumenta dell’1,35%. Se gli indici vanno su, cala, invece, lo spread tra i bund tedeschi e gli altri bond sovrani: la forbice con i btp italiani si restringe a 106 punti (-4,37%), quella con gli oat francesi scende a 150 punti. Insomma, una bella giornata in Borsa trainata dal tech. Quanto durerà?

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