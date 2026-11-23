Gossip

Chiara Ferragni su Fedez: “Lo misi fuori casa io”

Le "rivelazioni" dell'influencer dal docufilm Netflix

di Daniel Walker - 23 Novembre 2026

Sembrò a molti una favola social, quella tra Fedez e Chiara Ferragni. Ora, nel docufilm “Chiara”, la Ferragni sembra sparare a zero e vuotare il sacco sui retroscena più scottanti del matrimonio con Fedez. Lo liquida senza mezzi termini come una relazione “tossicissima”. Difficile, come sempre in questa era di rivelazioni talvolta guidate, prendere il tutto per oro colato.

Ferragni e Fedez: “Lo misi fuori casa io”

Il vero terremoto esplose, a suo dire, quando l’influencer beccò sul telefono del marito gli screenshot di messaggi compromettenti con un’altra donna. E smontò la sua scusa sul consumo di una “semplice canna” spalancando le porte alla scoperta delle sue storie parallele, compresa quella con Angelica Montini.

E il colpo di grazia?

Ma il colpo di grazia alla coppia arrivò dritto dal palco di Sanremo, durante il celebre bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Dietro le quinte accade l’impensabile. Il rapper chiese persino al padre di riprendere la scena dal vivo. Un gesto che Chiara ora racconta come un’aperta e umiliante mancanza di rispetto davanti a tutta Italia.

Tra le mura domestiche, intanto, l’atmosfera si era fatta irrespirabile. Lui perennemente chiuso in stanza al telefono. Lei in tale ansia da implorare gli amici di non lasciarla mai sola con il marito.

A complicare il quadro arrivarono le frizioni economiche e l’esplosione del Pandoro Gate.

Chiara ora ammette candidamente di avergli sempre nascosto i suoi veri cachet per frenare l’ossessiva competitività del cantante. E racconta che, nei giorni più neri dello scandalo, Fedez la affondò accusandola di “non saper fare la madre”.

Lo zampino del rapper, persino, nel tanto sbeffeggiato video di scuse in tuta grigia. Fu un’operazione studiata a tavolino e scritta a sei mani con lui e un pr.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI GOSSIP