Cultura & Spettacolo

Quaranta anni dalla legge sui Sassi. La sfida di una nuova stagione: Ora la politica ascolti i giovani

Una riflessione su Matera

di Vincenzo Viti - 19 Novembre 2026

Matera ha “celebrato”, con una opportuna iniziativa del suo Sindaco, i 40 anni della legge 771 che regolava orizzonti e modalità di un progetto di recupero conservativo dei Sassi, uno dei più preziosi “centri antichi” di cui oggi si disponga.

E lo ha fatto non solo ascoltando le riflessioni dei protagonisti a vario titolo dell’impresa, quanto chiamando gli studenti delle superiori a interloquire sui temi ancora oggi incombenti.

Questione delicata, trattandosi del patrimonio di una urbanistica storicamente autogestita ed autodiretta quindi spontanea, frutto tuttavia del genio costruttivo di una comunità contadina alle prese con una autentica sfida di sopravvivenza.

I Sassi di Matera: l’evento e il testo

Ho potuto vivere l’evento in diretta e in ottima qualificata compagnia essendo stato, con Emilio Colombo, il firmatario della prima proposta di legge cui se ne accompagnarono altre dei rappresentanti di larga parte della politica cittadina.

Su quel testo si votò anche per affinità con le altre similari iniziative a testimonianza di una concordia politica di fondo che avrebbe inaugurato, per dirla con Pavese, la “buona stagione”. Parlavo anche a nome di una intera generazione legato com’ero a un patto di effettiva solidarietà.

Fu un tempo di intensa partecipazione e di piena maturità in una comunità fervida e consapevole che poi avrebbe vissuto l’impiego dei 100 miliardi di vecchie lire attivando con il Sindaco dell’epoca (Acito) l’esperienza dei primi due piani biennali di recupero che consentirono di regolare il ripopolamento di un universo da restituire ad una graduale agibilità civica.

Un’operazione complessa che consegnava al Comune, nello spirito di sussidiarietà, porto di pianificazione e di gestione dei Sassi sottraendoli a un destino di musealizzazione di quella “miseria” ch’era stata il topos della denuncia Togliattiana della “vergogna” da riparare.

Il passaggio strategico

Fu un passaggio strategico cui avrebbe provveduto proprio il “canone inverso” del progetto di sfollamenti dei Sassi verso i nuovi quartieri progettati dalla migliore urbanistica italiana.

Fu il tempo di De Gasperi, il cui monumento presidia da oltre mezzo secolo (e al buio) una parte delle preziose residenze finanziata dalla prima legislazione. Intanto Matera capitalizzava per intero il valore dell’investimento della cultura italiana e non solo (si pensi a Olivetti, a Levi, a Pasolini) e del contributo della “buona politica” che finalmente giungeva a un efficace livello di consapevolezza e di capacità operative.

Furono anni densi di dibattiti (con La Scaletta e la rivista Basilicata di Leonardo Sacco) che coinvolsero partiti, forze sociali, movimenti di opinione. Rilevante il contributo della borghesia intellettuale nella sua capacità di contaminazione e di interfaccia con la più matura opinione popolare.

La “risorsa”

Con il Comune proiettato al centro della grande funzione regolativa che per impulso della sociologia militante (Rapporto Musacchio del 1970) che aveva concorso a rinnovare analisi e linguaggi, a superare stereotipi. Si spiega così perché la legge del 1986, giovandosi di tutti gli affluenti politici e culturali, abbia rappresentato il più avanzato approdo a un progetto di “recupero” dei Sassi come “risorsa da fertilizzare”.

Ciò che avvenne consolidando il ruolo “materno” che essi hanno sempre esercitato “finanziando la espansione virtuosa della città e parte delle sue infrastrutture”. Assicurando peculio e previdenza ai cicli della prima modernizzazione e connessi consumi.

Oggi Matera si è interrogata su una imminente fase “ter”.

E lo ha fatto siglando un nuovo piano biennale del recupero chiamato a predisporre uno nuovo patto di cittadinanza e manovrando nuove leve fiscali e regolamentari. Rischia di farlo in una condizione di grave aporia della politica. Il richiamo agli studenti a farsi motore di una nuova soggettività potrebbe “sapere” di avventuroso e di romantico. Se non che gli studenti hanno parlato. Con coraggio e con chiarezza.

Ora occorre che la politica risponda con un colpo d’ali.

Non chiudendosi nei sottoscala o nel gioco delle tre carte. La verità è che la politica non ha alle spalle l’intera città come avvenne nei pressi del 1986. La cosa è seria e i ragazzi ce lo ricordano.

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