Cultura & Spettacolo

Colazione da Tiffany, venduta per 11,5 milioni la casa dove si affacciava Audrey Hepburn. Il mito vale ancora una fortuna

di Nicola Santini - 19 Novembre 2026

Cominciamo sgombrando il campo da una leggenda metropolitana. Audrey Hepburn in questa casa ha abitato soltanto per esigenze di copione e, finite le riprese di Colazione da Tiffany, ha smesso di viverci anche per finta. Il fascino del mito, però, è rimasto attaccato a quelle mura, tanto che chi ha voluto le chiavi per metterci la residenza ha dovuto sborsare la bellezza di 11,5 milioni di dollari. Per la precisione, tre milioni e mezzo meno di quanto chiedeva il venditore, a dimostrazione che persino i sogni hollywoodiani possono essere oggetto di trattativa.

La palazzina si trova al 169 di East 71st Street, nell’Upper East Side di Manhattan, ed è quella che nel film del 1961 diretto da Blake Edwards, tratto dal romanzo di Truman Capote, ospitava Holly Golightly, l’indimenticabile protagonista interpretata dalla Hepburn. Un indirizzo diventato famoso soprattutto per la facciata e per quella porta azzurra davanti alla quale continuano a fermarsi i turisti, anche quelli che probabilmente il film lo conoscono soltanto per averne visto qualche fotografia.

Quanto è costata la casa di Colazione da Tiffany?

La richiesta iniziale era di 15 milioni di dollari, poi ridotti a 12,5, fino agli 11,5 milioni della vendita. Il precedente proprietario aveva acquistato l’immobile nel 2015 per 7,4 milioni, investendo successivamente in una ristrutturazione che ha trasformato gli interni.

Costruita nel 1866 su progetto dell’architetto John Sexton, la residenza si sviluppa su cinque livelli per circa 415 metri quadrati. Ha quattro camere da letto, quattro bagni principali e altri tre servizi, un ascensore e un giardino privato. La cucina è rivestita in marmo Calacatta Gold, mentre i pavimenti sono in quercia bianca con intarsi in ebano. Per chi ama ricevere, c’è anche una cantina attrezzata per il vino, dettaglio che Holly Golightly avrebbe probabilmente trovato assai più interessante dell’ascensore.

Audrey Hepburn ha vissuto davvero nella casa di New York?

La risposta, come anticipato, riguarda più il cinema che la biografia dell’attrice. La palazzina fu utilizzata per le riprese esterne di Colazione da Tiffany, mentre gli interni dell’appartamento vennero ricostruiti negli studi cinematografici. Di conseguenza, chi dovesse acquistare la proprietà sperando di ritrovare le stanze viste sullo schermo avrebbe ben poco da riconoscere.

Audrey Hepburn, nella vita privata, preferiva tutt’altro genere di sistemazione. Per circa trent’anni visse a La Paisible, la sua villa di Tolochenaz, in Svizzera, dove morì nel 1993. Una scelta piuttosto distante dalla Manhattan mondana e movimentata della sua Holly, che nel film cercava ostinatamente un uomo ricco da sposare, possibilmente abbastanza ricco da risolverle tutti i problemi.

Chi ha comprato la casa di Audrey Hepburn?

L’identità del nuovo proprietario è rimasta riservata. Si sa invece che la proprietà conserva formalmente la suddivisione in due unità abitative, pur essendo stata organizzata per funzionare come un’unica residenza.

A occuparsi della vendita è stata Caroline Bass dell’agenzia Corcoran, che ha seguito la commercializzazione dell’immobile dopo gli importanti lavori di ristrutturazione.

Rimane la curiosità di sapere che cosa farà il nuovo padrone di casa della celebre porta azzurra. Potrebbe conservarla per affetto verso il film oppure cambiarla per il semplice gusto di sentirsi finalmente proprietario anche del colore. Del resto, dopo aver pagato 11,5 milioni di dollari, qualche capriccio sarà pure concesso. Anche se Holly Golightly, che di uomini facoltosi se ne intendeva parecchio, probabilmente avrebbe preferito farsi regalare direttamente la casa.