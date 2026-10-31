Politica

Banche nel mirino della Lega: “Chi fa utili record contribuisca”

Il Carroccio difende il contributo richiesto ai grandi istituti finanziari con la legge di bilancio

di Mauro Trieste - 31 Ottobre 2026

La Lega replica alle proteste di una parte del mondo bancario contro il contributo previsto dalla legge di bilancio per i grandi gruppi finanziari. In una nota, il partito definisce “sorprendente e sconcertante” la reazione degli istituti coinvolti, precisando che la misura non riguarderà le piccole banche del territorio né il credito cooperativo.

Secondo il Carroccio, le risorse raccolte saranno destinate a settori strategici come sanità, occupazione e sicurezza. La Lega ricorda inoltre che il sistema bancario si avvia a chiudere l’anno con utili senza precedenti, stimati in oltre 50 miliardi di euro, grazie anche ai ricavi derivanti da commissioni e interessi e alla stabilità garantita dall’azione di governo.

“I parlamentari della Lega sono pronti a intervenire anche durante l’iter parlamentare, se necessario”, si legge nella nota. “In un momento difficile per molte famiglie e imprese, concludono i leghisti, è giusto che tutti facciano fino in fondo la propria parte”.

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