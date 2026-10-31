Banche nel mirino della Lega: “Chi fa utili record contribuisca”
Il Carroccio difende il contributo richiesto ai grandi istituti finanziari con la legge di bilancio
La Lega replica alle proteste di una parte del mondo bancario contro il contributo previsto dalla legge di bilancio per i grandi gruppi finanziari. In una nota, il partito definisce “sorprendente e sconcertante” la reazione degli istituti coinvolti, precisando che la misura non riguarderà le piccole banche del territorio né il credito cooperativo.
Secondo il Carroccio, le risorse raccolte saranno destinate a settori strategici come sanità, occupazione e sicurezza. La Lega ricorda inoltre che il sistema bancario si avvia a chiudere l’anno con utili senza precedenti, stimati in oltre 50 miliardi di euro, grazie anche ai ricavi derivanti da commissioni e interessi e alla stabilità garantita dall’azione di governo.
“I parlamentari della Lega sono pronti a intervenire anche durante l’iter parlamentare, se necessario”, si legge nella nota. “In un momento difficile per molte famiglie e imprese, concludono i leghisti, è giusto che tutti facciano fino in fondo la propria parte”.
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