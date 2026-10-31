G20, Kallas: da Lavrov molte menzogne, le abbiamo confutate

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La responsabile della politica estera Ue sul ministro di Putin

di Askanews - 31 Ottobre 2026

Atlanta, 31 ott. (askanews) – “Naturalmente, nel corso dell’incontro abbiamo discusso della grande crisi geopolitica, inclusa quella in Ucraina, e abbiamo avuto modo di affrontare la questione direttamente con Sergej Lavrov. Ovviamente, egli ha proposto molte menzogne e svariate narrazioni false, che siamo stati poi in grado di confutare”. Lo ha detto Kaja Kallas, rappresentate Ue per la Politica estera, a margine dell’incontro del G20 di Atlanta, a proposito del confronto con il ministro degli esteri della Russia.