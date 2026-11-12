Barcellona, tensione al corteo dello sciopero: scontri e arresti

Askanews Video

Incendiati cassonetti, tensioni con le forze di polizia

di Askanews - 12 Novembre 2026

Barcellona, 12 nov. (askanews) – Scontri e tensione per i cortei dello sciopero generale a Barcellona. Centinaia di migliaia di manifestanti hanno sfilato in tutta la Spagna per protestare contro il costo degli alloggi e la perdita di potere d’acquisto, a poche settimane da elezioni politiche anticipate. Nel capoluogo catalano, al termine della manifestazione, sono scoppiati degli scontri e sono stati incendiati alcuni grandi cassonetti dei rifiuti. Diciotto persone sono state arrestate.