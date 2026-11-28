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Vietnam, il mercato nero degli animali di casa: migliaia di cani e gatti rubati finiscono nei macelli

Dalle gabbie dei mercati di Hanoi alle reti criminali che alimentano il commercio della carne di animali domestici

di Mauro Trieste - 28 Novembre 2026

Ogni settimana decine di proprietari si aggirano tra le gabbie dei mercati alla periferia di Hanoi sperando di ritrovare il proprio cane o gatto scomparso. La speranza nasce dalle testimonianze condivise sui social network. Molti proprietari raccontano di aver ritrovato i propri animali proprio nei mercati dove vengono rivenduti prima di essere destinati ad altri proprietari o, più spesso, ai macelli.

Le bande dei furti e il business della carne

Secondo quanto riportato da Reuters citando fonti della polizia vietnamita, nel 2026 decine di sospetti ladri di animali domestici sono stati arrestati con l’accusa di aver sottratto migliaia di cani e gatti destinati alla filiera della carne. A ottobre, a Ho Chi Minh City, dodici persone sono finite in manette per il presunto furto di 2.700 gatti; ad aprile, ad Hanoi, altre cinque per oltre 300 animali.

Le autorità descrivono gruppi organizzati che operano di notte su motociclette, armati di sacchi, nastro adesivo e perfino dispositivi rudimentali per immobilizzare gli animali. In Vietnam il furto rappresenta un reato perseguibile, ma il commercio e il consumo di carne di cane e gatto rimangono legali. L’attività criminale prospera su un mercato ancora redditizio. In base ai dati contenuti nei rapporti di polizia citati, un cane vivo può essere venduto per circa 1,50 dollari al chilogrammo, mentre un gatto arriva fino a 5 dollari al chilo. Prezzi che, in un Paese dove il salario minimo orario varia tra 69 e 99 centesimi di dollaro, rendono il traffico particolarmente appetibile.

Scontro tra tradizione e nuove generazioni

Dietro il fenomeno si nasconde una trasformazione culturale che attraversa il Vietnam. Le generazioni più giovani considerano sempre più spesso cani e gatti membri della famiglia, mentre il consumo della loro carne resta diffuso soprattutto tra le fasce più anziane della popolazione. L’amministrazione di Hanoi ha avviato negli ultimi anni campagne per scoraggiare il consumo di carne di cane e gatto, sostenendo che danneggi l’immagine internazionale della città e favorisca la diffusione della rabbia. Nel 2025 è stato lanciato anche un programma per aiutare i commercianti del settore a cambiare attività attraverso corsi di formazione professionale.

Da una stima dell’organizzazione animalista Four Paws International, citata da Reuters, si apprende che nel Paese ogni anno vengono macellati oltre 5 milioni di cani e 1 milione di gatti. Numeri che raccontano la dimensione di un mercato in declino ma ancora radicato. Intanto, per migliaia di famiglie vietnamite, la battaglia continua tra annunci online, mercati all’aperto e rifugi sovraffollati. E per molti animali scomparsi, il tempo resta il nemico più difficile da battere.

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