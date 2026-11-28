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Dagli sms alle scam cities, il grande affare della truffa

A colloquio con Flavio D’Addario, commissario capo assegnato al Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica

di Giovanni Vasso - 28 Novembre 2026

Non è solo il danno economico, è il trauma il vero prezzo da pagare quando ci si ritrova vittime di una truffa. Una ferita, una violenza. Che impatta, eccome, su chi non solo ha perduto soldi ma rischia di perdere pure la tranquillità, la sicurezza. La fiducia in sé stesso e negli altri. Un reato odioso. Perché tutti ci possono finire, nella rete dei truffatori. Ma chi è più debole rischia di non riprendersi più. E perciò si denuncia poco. Si innesca così un circolo vizioso. Che, sostanzialmente, rischia di dare un salvacondotto ai criminali. Forse è il caso, per alleviare le pene delle vittime, di aumentare quelle per i delinquenti. Perché così, tecnicamente, sarà possibile accedere a strumenti capaci di snellire pratiche e burocrazie. E, se non altro, per dare un segnale all’Italia onesta: chi sbaglia paga. Davvero.

Intanto, per fare il punto sul fenomeno che non riguarda di certo i ladri di polli ma assume i contorni di un vero e proprio business miliardario e per capire come difendersi dalle mille e una truffa, dai lacci invisibili in cui rischiamo di inciampare, L’identità ha intervistato Flavio D’Addario, commissario capo assegnato al Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Commissario D’Addario, quanto vale il fenomeno delle truffe?

“A livello globale, miliardi di euro. Si tratta però di una stima per difetto, perché le vittime non sempre denunciano: oltre alla perdita economica, subiscono un vero e proprio trauma psicologico, che può portare a non denunciare per vergogna, per non ammettere di essere stati raggirati”.

Gli anziani sono il target preferito dai truffatori?

“Sfatiamo questo mito. Nella rete dei truffatori online può finirci chiunque. A prescindere dall’età, dalla condizione professionale, dall’istruzione. Gli anziani, è vero, sono più colpiti da determinati tipologie di truffe. Quella, per dire, del falso poliziotto o carabiniere che si presenta in casa a raccogliere soldi e preziosi. O la frode del messaggio del finto parente che contatta l’anziano, magari con un messaggio su Whatsapp: ‘Ho avuto un incidente. Inviami dei soldi’. In alcuni casi però la maggior prudenza degli anziani li preserva dai rischi, mentre chi è più giovane può sopravvalutare le proprie conoscenze digitali. La verità è che le truffe che fanno danni economicamente maggiori non sono esclusivamente dirette agli anziani”.

Di quali parliamo?

“Di quelle legate al trading online”.

Come funziona?



“Il gancio di solito è un post sponsorizzato sui social che promette grandi guadagni in presunte piattaforme di investimenti, che siano sul mercato finanziario o in crypto. A volte, a ‘tesserne le lodi’, ci sono quelli che paiono essere volti noti della politica, delle istituzioni o del cinema. Ma si tratta di ‘testimonial’ inconsapevoli. I video, infatti, sono generati con AI del tipo deepfake, che consente di creare contenuti credibili sfruttando abusivamente l’immagine altrui. In tanti, rassicurati da persone famose in cui hanno fiducia, si dichiarano interessati, lasciando i loro contatti. Da lì comincia la truffa”.

Un attimo: ma i social non hanno responsabilità per i contenuti pubblicati?

“Con i social abbiamo costanti e continue interazioni. Le aziende si son dotate di filtri di controllo automatizzati, hanno degli ottimi reparti antifrode e hanno messo in campo contromisure sofisticate. Ma la quantità di post, sponsorizzati perché raggiungano il pubblico più vasto possibile, è talmente elevata che qualcosa finisce per sfuggire ai controlli automatici”.

Che succede se dò i miei contatti ai presunti guru della finanza?

“Se il truffato è un uomo, verrà probabilmente contattato da una sedicente consulente finanziaria di bell’aspetto. Alle vittime di sesso femminile vengono invece destinati solitamente professionisti avvenenti. Sanno che inconsciamente si è più portati ad aprirsi con chi si può ritenere interessante. Da lì iniziano i versamenti. Il primo, solitamente, è da 250 euro. A stretto giro, la vittima riceve un bonifico a favore di importo superiore. Si convince della bontà dell’investimento. E continua, gradualmente, a investire somme sempre più alte. Fino a investire tutto ciò che ha”.

Una riedizione digitale dello schema Ponzi.

“Sì. A quel punto, il sito – che non è una piattaforma vera ma la imita alla perfezione – induce la vittima a credere di aver maturato guadagni stellari. Inizia, perciò, a chiedere di incassare. A quel punto si apre un’altra fase. Si prospettano tasse da pagare, commissioni salate da regolare. Tutto ciò per ottenere altri soldi dal truffato. Fino a che la vittima, dopo mesi e in certi casi addirittura anni, capisce di essere stata raggirata”.

Quei soldi che fine fanno?

“Nel cybercrime di livello, la truffa diventa riciclaggio internazionale. Per ‘ripulire’ le somme, solitamente, il denaro finisce inizialmente su conti intestati a prestanomi, per poi girare per l’Europa fino a Paesi extra Ue che, magari, non hanno normative antiriciclaggio efficaci. Spesso poi i proventi di frodi e truffe vengono convertiti in criptovalute. Ma noi non restiamo a guardare: la Polizia Postale conduce indagini transnazionali e intrattiene costanti rapporti di cooperazione internazionale, strumenti che ci consentono di venire a capo delle truffe e di recuperare milioni di euro. I responsabili dei reati, una volta individuati sono chiamati a rispondere di reati gravi, che prevedono pene importanti”.

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Tanto denaro di solito attira le mafie.

“Sì, abbiamo diverse evidenze del fatto che le mafie tradizionali sono sempre più interessate al financial cybercrime. Soprattutto in termini di riciclaggio. Le organizzazioni criminali hanno reclutato affiliati dotati di competenze specialistiche in materia cyber. Ma, oltre a questo, ci sono le organizzazioni criminali transnazionali che operano su scala globale. In quest’ambito, sono emblematiche le scam cities del Sud-est asiatico, vere e proprie hub delle truffe, che anche grazie all’AI truffano tutto il mondo. Italia compresa”.

Già, l’Ai. Quale è stato l’impatto delle nuove tecnologie sulle truffe digitali?

“È aumentata sensibilmente la ‘qualità’. Non solo il deepfake. Ad esempio la costruzione dei siti fraudolenti, che ora imitano alla perfezione quelli autentici delle aziende, è migliorata parecchio. Oppure i messaggi: fino a qualche anno fa gli errori sintattici o grammaticali erano un segnale di potenziale scam, perché erano traduzioni raffazzonate in un italiano improponibile. Ora basta inserire un testo e chiedere all’Ai di tradurlo per avere messaggi molto più credibili. L’intelligenza artificiale è uno strumento di per sé neutro. Si può prestare a un uso criminoso ma può servire anche a noi…”.

Citando quel vecchio adagio, ci vuole un’Ai per beccarne un’altra?

“Intendiamoci, il lavoro degli investigatori non potrà mai essere sostituito dalle nuove tecnologie. Tuttavia, l’AI può darci un supporto prezioso, per mettere ordine tra migliaia di dati, per filtrare informazioni, per analizzare elementi, per far emergere collegamenti”.

Di fronte a un messaggio di chi ci chiede soldi, cosa possiamo fare?

“Innanzitutto, occorre mantenere la calma. I truffatori vogliono portarci in un tunnel, non vogliono farci pensare. Utilizzano un meccanismo di pressione psicologica, facendo leva su ventilate condizioni di emergenza, di urgenza, di pericolo. Ad esempio, c’è da bloccare subito un bonifico, o da aiutare immediatamente un parente in difficoltà, o, più banalmente, da cogliere un’offerta che sta per scadere. In secondo luogo, bisogna cercare riscontri, verificando all’esterno quanto ci viene prospettato dall’interlocutore. Se ci ha contattato un sedicente familiare, proviamo a chiamarlo ai numeri che abbiamo. Se è stata la banca, chiamiamo la filiale per conferma. Chiediamo a chi è più esperto di noi.

Ricordiamoci sempre che nessuno, né istituti di credito né tantomeno le forze dell’ordine, chiedono pagamenti né estremi delle carte di credito per telefono o via mail. In ogni caso, ci si può rivolgere al Commissariato di Ps online al sito www.commissariatodips.it, dove quotidianamente pubblichiamo alert per informare gli utenti delle tipologie di frodi e truffe emergenti. Sullo stesso portale si possono inviare segnalazioni relative a casi sospetti”.

E se invece siamo stati vittime di una truffa?

“È assolutamente cruciale denunciare. Sul sito della Polizia di Stato sono specificati i casi in cui si può effettuare la pre-denuncia online, si tratta di un servizio in fase sperimentale. Nella generalità dei casi ci si deve recare in un ufficio di polizia per denunciare quello che ci è capitato. Questo è spesso l’unico modo per far partire le indagini, altrimenti noi non possiamo sapere che si è verificato un crimine, né possiamo collegarlo ad altre indagini connesse, tantomeno recuperare i soldi o trovare i responsabili.

Al contrario, per noi è fondamentale che la vittima sporga una denuncia completa di tutti gli elementi utili, dalle conversazioni agli eventuali pagamenti effettuati. Usciamo da un altro fraintendimento: non è vero nemmeno che, una volta identificati, i truffatori se la cavino con una tirata d’orecchie. Si tratta di reati gravi, per cui quando arriviamo al risultato confischiamo milioni di euro di proventi che tornano ai legittimi proprietari. E per i cybercriminali sono previste pene severe”.