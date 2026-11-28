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La sonda BepiColombo raggiunge Mercurio ma che fatica

Problemi ai propulsori ma la missione è compiuta: successo per l'Esa

di Pietro Pertosa - 28 Novembre 2026

Ci son voluti otto anni e due miliardi di euro, più un’attesa spasmodica di altre quattro ore ma la sonda Bepicolombo è riuscita ad arrivare a destinazione, su Mercurio. O meglio, attorno al primo pianeta, rispetto al Sole, del nostro sistema solare. Un’impresa che, sul finale, stava per sfumare. Colpa di un problema ai software della navicella. Che per un attimo, lunghissimo, ha fatto tremare gli scienziati dell’Esa, l’agenzia spaziale europea. E proprio quando la sonda avrebbe dovuto iniziare le operazioni per mettersi in orbita, il contrattempo che ha rischiato di mandare tutto all’aria.

Bepicolombo raggiunge Mercurio ma che fatica

Un successo, sicuramente. Questa della sonda Bepicolombo è la terza missione spaziale a raggiungere Mercurio. Ma, come riporta la Cnn, non è stata priva di preoccupazioni e patemi d’animo. Mentre la sonda stava completando l’accensione dei propulsori, ecco il contrattempo che ha rischiato di mandare tutto all’aria. L’intera fase doveva durare 37 minuti, dopo ventotto si è spento tutto. Un indizio. I tecnici di Darmstadt, al quartiere generale dell’Esa, hanno iniziato a scartabellare dati e comunicazioni dalla sonda. Controlli durati la bellezza di quattro ore.

Missione compiuta (o quasi)

La sonda Bepicolombo avrebbe dovuto orbitare attorno a Mercurio ogni 58 ore. Purtroppo, l’accensione parziale dei propulsori ha finito per cambiare i piani. “Girerà” attorno al pianeta con un ciclo di 75 ore. Perché, tra le altre cose, la navicella è finita a diecimila chilometri di distanza da Mercurio nel punto più alto dell’orbita stessa. Non è un problema eccessivo. La situazione non consente di urlare al fallimento. Anzi, la missione è un successo. Per ora parziale. Adesso si attendono dati e comunicazioni: da queste dipenderà il destino della Bepicolombo.

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