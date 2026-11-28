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Toghe, bilancio e Consulta: l’urto dei poteri

Dal Congresso di Napoli agli arretrati per le toghe fino alla legge elettorale: tre fronti aperti ridefiniscono il perimetro dei poteri

di Anna Tortora - 28 Novembre 2026

Nel lessico costituzionale delle democrazie mature, la separazione dei poteri rappresenta una regola di architettura istituzionale che richiede un delicato esercizio di misura reciproca. Quanto accaduto nelle ultime ventiquattro ore sull’asse che collega Napoli, Roma e la Versiliana offre lo spaccato di una stagione in cui il confronto tra potere esecutivo, legislativo e ordine giudiziario torna a manifestarsi con toni di aperta frizione, toccando simultaneamente il piano della legittimazione simbolica, quello della sostenibilità finanziaria e quello della tenuta delle riforme.

Il monito di Tango

Il primo fronte di questa dialettica si è aperto al Teatro San Carlo di Napoli, dove il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inaugurato il 37° Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati. Nel suo intervento di apertura, il presidente dell’ANM Giuseppe Tango ha scelto un registro netto, invocando la fine di quella che ha definito una delegittimazione sistematica e una spettacolarizzazione della vita privata delle toghe. Il monito di Tango sposta il baricentro della questione dal piano corporativo a quello dell’ordine pubblico e della coesione sociale. Minare la credibilità del giudice, sostiene il presidente dell’ANM, significa esporre il singolo magistrato e indurre cittadini e imprenditori a rinunciare alla denuncia, persino dinanzi a fenomeni pervasivi come il racket delle estorsioni.

Il nodo dell’adeguamento retributivo

A questa richiesta di tutela istituzionale si sovrappone un contenzioso ben più concreto, che investe direttamente le prerogative di Palazzo Chigi e l’equilibrio dei conti pubblici. La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso dell’ANM, intimando all’esecutivo di dare esecuzione alla sentenza n. 6004/2025 e fissando al 31 gennaio 2027 il termine per l’adozione del decreto di adeguamento retributivo relativo al triennio 2018-2020. La risposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affidata a una comunicazione indirizzata allo stesso Tango, segna un punto di arresto politico e finanziario. La premier ha ribadito l’indisponibilità a firmare i decreti per la liquidazione degli arretrati relativi ai trienni 2018-2020 e 2021-2023, motivando il diniego con l’impatto sul bilancio dello Stato, stimato da Palazzo Chigi in quasi un miliardo di euro (circa 970 milioni complessivi) che l’esecutivo ritiene prioritario destinare al sostegno di famiglie e imprese. Una divergenza che ha reso impraticabile la stessa presenza della capo del governo alla platea congressuale partenopea.

Il rapporto tra Parlamento e Corte Costituzionale

Il terzo vertice di questo triangolo istituzionale riguarda infine il rapporto tra Parlamento e Corte Costituzionale, riacceso dalle dichiarazioni rese dal presidente del Senato Ignazio La Russa durante un incontro pubblico alla Fondazione Versiliana. Intervenendo sul giudizio preventivo della Consulta in merito alla nuova legge elettorale – e in particolare sulla norma che prevede l’indicazione del candidato premier sulla scheda – La Russa ha definito un eventuale stop da parte dei giudici costituzionali come un “indebito aiuto alla sinistra” e una “violazione della Costituzione”, pur esprimendo la convinzione che l’intervento della Corte si limiterà a marginali ritocchi senza intaccare l’impianto della riforma. Parole che hanno immediatamente provocato la reazione delle opposizioni, dal Partito Democratico ad Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno letto nell’intervento della seconda carica dello Stato una pressione impropria sull’autonomia dell’organo di garanzia.

Osservati nel loro insieme, questi tre episodi restituiscono l’immagine di un sistema istituzionale attraversato da tensioni strutturali ancora aperte. La tutela dell’autonomia giudiziaria non coincide con l’intangibilità corporativa né con l’esenzione dal confronto pubblico e dalle regole comuni, così come l’esercizio del Governo e del Parlamento risponde a una legittimità democratica e a vincoli di bilancio che esigono scelte responsabili. La tenuta di uno Stato di diritto si misura proprio qui: nel primato della legge e delle garanzie, nella responsabilità di chi decide e nel limite che ciascun potere accetta di riconoscere a se stesso.

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