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Truffe e frodi un affare da quasi 900 milioni

Quanto ci costano le truffe online. Il conto salato degli ultimi quattro anni, tutti i numeri del fenomeno

di Cristiana Flaminio - 28 Novembre 2026

Nel 2025, secondo i dati della Polizia Postale, sono state denunciate poco più di 27mila truffe online e frodi informatiche. Sotto indagine sono finite 4.489 persone, 26 quelle arrestate. Effettuate 557 perquisizioni. La stragrande maggioranza dei soldi estorti agli utenti riguarda (68%) il finto trading online, false truffe orchestrate sulla riedizione 2.0 del più classico Schema Ponzi. Le truffe nel comparto del commercio elettronico, ossia i “pacchi” comprati e mai giunti a destinazione rappresentano il 5% del business.

Truffe e frodi: mille modi per fregarci

Al pari delle frodi aziendali, Bec e Ceo Fraud: i delinquenti si fingono dirigenti o manager per estorcere informazioni e dati sensibili ai dipendenti. Il 2% dei proventi arrivano dalle truffe romantiche, i flirt in rete che mirano a estorcere denaro a chi si fida di noi e magari aspetta, prima o poi, di abbracciare un amore sbocciato in rete che, alla prova dei fatti, è solo un fantasma succhia-soldi. Un ulteriore 20% sotto la voce “altro” che ricomprende un po’ di tutto. Dati che risultano sostanzialmente in linea con quelli aggiornati al primo semestre di quest’anno. Dove, a fronte del 66% del falso trading online, si registra il 9% di frodi aziendali e il 6 per cento di phishing e il 2% dall’utilizzo abusivo di carte di credito clonate o rubate.

Quanto vale il giro d’affari

Stando ai report Fabi, la Federazione autonoma dei bancari, in quattro anni sono stati rubati dai truffatori ben 828 milioni di euro. Il dato record nel 2025, quando il bottino è cresciuto addirittura a 269 milioni di euro a fronte di una diminuzione lieve (0,4%) delle truffe. La progressione è stata geometrica: dal 2022 a oggi, gli “affari” sono lievitati addirittura del 75,9 per cento.

I conti delle truffe “classiche”

Diverso è il campo delle truffe più classiche. Per intenderci, quella del falso poliziotto, avvocato, carabiniere, addirittura “delegato del tribunale” (con tanto di tesserino, ovviamente farlocco). Non c’è un bilancio univoco ma, mediamente, per gli anziani che finiscono a fidarsi la “spesa” media sfiora i 10mila euro. Stime, chiaramente, di massima. Perché spesso i truffatori arraffano tutto, mettono le mani sui preziosi e hanno trovato metodi per fondere il metallo e trasformare in denaro sonante i ricordi (rubati) di una vita. Le organizzazioni, perché tali sono, contano su ruoli e “specializzazioni”. Dal telefonista al compro oro compiacente. A seconda della dimensione, varia il giro d’affari.

Un fenomeno odioso

Che dipende pure dalle possibilità di chi viene truffato. Qualche giorno fa, a Capua nel Casertano, un falso poliziotto, per via telefonica, è riuscito a farsi bonificare ben 69mila euro in una volta sola. Era riuscito a convincere la vittima che il suo conto era stato hackerato e solo spostando immediatamente i soldi, con il solito bonifico istantaneo, su un’altra posizione già premurosamente messa a sua disposizione, avrebbe evitato di finir spennato. Era vero, semmai, il contrario. E solo l’intervento della Guardia di Finanza ha impedito che la truffa andasse a buon fine, per i criminali. Insomma, la notizia (vera) è che le truffe da “fisiche” si fanno sempre più digitali. Perché, va detto anche questo, i professionisti della frode cercano di ottimizzare i guadagni e minimizzare i rischi. E presentarsi fisicamente a casa di qualcuno è comunque un pericolo.

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