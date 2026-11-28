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L’economia della paura: perché la truffa agli anziani è un crimine contro la società

di Eleonora Ciaffoloni - 28 Novembre 2026

Esiste una linea sottile che separa il crimine comune dall’abiezione morale. Quella linea viene calpestata ogni giorno sul pianerottolo di un condominio, lungo il filo di un telefono o dietro lo schermo di uno smartphone. Chi sceglie di truffare un anziano non è un ladro qualunque: è qualcuno che studia la vulnerabilità altrui come un’opportunità di mercato, che trasforma l’amore di un genitore o il rispetto per le istituzioni in un’arma contro chi non può difendersi.

La truffa agli anziani e la fiducia spezzata

Perché chi deruba una persona anziana sottrae risparmi e gioielli, ma produce un danno che supera di gran lunga quello economico. Spezza la fiducia. I numeri raccontati su queste pagine ci presentano un fenomeno radicato e ampio, dandoci un quadro preoccupante, ma allo stesso tempo asettico. Per questo dobbiamo porgere il nostro sguardo oltre le statistiche verso una immagine: quella della paura. Quando un finto maresciallo dei Carabinieri telefona a una donna di ottant’anni dicendole che il figlio ha provocato un incidente e che servono subito cinquemila euro per evitare conseguenze giudiziarie, il reato non si consuma soltanto nel momento in cui i contanti o l’oro passano di mano.

Comincia molto prima, con la violenza psicologica inflitta durante quei venti minuti di terrore. I truffatori conoscono la psicologia della fragilità: sanno che l’anziano, spesso solo tra le pareti domestiche, vive in un equilibrio delicato tra il desiderio di conservare la propria autonomia e la paura di diventare un peso per i familiari. Si insinuano proprio in quella crepa. Usano l’urgenza, il panico, il ricatto affettivo. Costruiscono un’emergenza fittizia che paralizza il pensiero critico e impedisce alla vittima di confrontarsi con qualcuno. È una forma di sequestro emotivo a domicilio, nella quale vengono profanati persino i simboli dello Stato e delle istituzioni.

La violenza psicologica

Eppure, quando i malviventi si chiudono la porta alle spalle, la violenza non è finita. A differenza di una rapina o di un borseggio, una truffa può lasciare sulla pelle della vittima un marchio invisibile: la vergogna. L’anziano raggirato non si sente soltanto derubato, ma anche ingenuo, inadeguato, colpevole di essersi fidato. Può arrivare a nascondere l’accaduto ai figli e ai nipoti, per timore di essere giudicato o di perdere quella libertà che ha faticosamente conservato. È anche così che si alimenta il numero oscuro dei reati, quello degli episodi che non arrivano mai a una denuncia.

La conseguenza è duplice, ed è una piaga sociale. Da una parte c’è il silenzio. Dietro un episodio di truffa la vergogna porta a non denunciare quanto accaduto, permettendo ai malviventi di continuare ad agire contro lo stesso target, con lo stesso iter. Dall’altra parte c’è una progressiva rinuncia alla vita quotidiana. Si smette di aprire la porta, si guarda con sospetto il postino, non si risponde più al telefono, si rinuncia alla passeggiata al mercato o all’incontro al centro anziani. La paura divora la socialità e l’isolamento diventa un ulteriore fattore di vulnerabilità.

È un circolo vizioso: la solitudine espone al rischio di essere raggirati, il raggiro alimenta la paura e la paura produce altra solitudine. Di fronte a questa realtà, le forze dell’ordine sono impegnate su due fronti: individuare le organizzazioni criminali e impedire che altre persone finiscano nella loro rete.

Cosa fa il terzo settore contro le truffe agli anziani

E così, oltre alle indagini, è importantissimo il lavoro quotidiano di prossimità. Incontri nelle parrocchie, nei centri di aggregazione e nei luoghi frequentati dalla popolazione anziana. Gli appuntamenti servono a spiegare come riconoscere un falso appartenente alle forze dell’ordine, un sedicente tecnico o un parente che chiede denaro attraverso un numero sconosciuto. La regola fondamentale è semplice: nessun carabiniere, poliziotto o altro rappresentante delle istituzioni chiede soldi o gioielli per risolvere un problema giudiziario. In caso di telefonate sospette bisogna interrompere la conversazione e contattare il 112, verificando autonomamente quanto raccontato dall’interlocutore.

Accanto alle attività delle forze dell’ordine, c’è un’altra dimensione della prevenzione. Un esempio arriva da Roma, dove il progetto “Stavolta non ci casco – le truffe non vanno in vacanza”, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale insieme alle ACLI di Roma e provincia, con la collaborazione della Polizia di Stato, ha coinvolto nel 2026 circa 1.200 anziani in 27 appuntamenti organizzati tra luglio e ottobre.

O ancora “Non ci casco! Roma contro le truffe agli anziani”, promosso dall’Unione Nazionale Consumatori. Il progetto prevede 15 incontri nei centri sociali per anziani, la formazione di referenti territoriali, campagne informative e uno sportello gratuito di consulenza legale, con una capacità di assistenza fino a 500 pratiche. Sul piano nazionale si muove anche ANAP-Confartigianato Persone, che dal 2020 porta avanti la campagna “Più Sicuri Insieme”, realizzata in collaborazione con il ministero dell’Interno e le forze di polizia.

La responsabilità dei criminali

La prevenzione è la chiave, certo. Ma c’è un altro versante sul quale occorre intervenire: quello delle responsabilità di chi commette questi reati. Perché approfittare della fragilità di una persona anziana, studiarne le abitudini, conquistarne la fiducia e sfruttarne gli affetti per sottrarle i risparmi di una vita non può essere considerato un raggiro come un altro. La condotta di chi organizza queste truffe presenta una particolare gravità, proprio per la deliberata scelta di colpire persone esposte a una maggiore vulnerabilità.

Per questo, meriterebbe una riflessione anche il riconoscimento di una specifica aggravante per le truffe commesse ai danni degli anziani, quando l’età e le condizioni di vulnerabilità della vittima vengono deliberatamente sfruttate dall’aggressore. L’ordinamento già prevede circostanze aggravanti legate all’età e alle condizioni della persona offesa, ma una maggiore attenzione alla specificità di questi raggiri potrebbe rafforzare il disvalore riconosciuto a condotte che colpiscono insieme patrimonio, dignità e libertà personale. Non è l’età della vittima a dover diventare una colpa, né può essere chi ha subito il raggiro a portarne il peso. La responsabilità è di chi trasforma la fragilità in un’occasione di guadagno. E il grado di civiltà di un Paese si misura anche dalla capacità di impedire che accada.