Politica

La lettera di De Gennaro: “Servito il Paese”. Meloni: “No tifoserie”

Il testamento morale dell'ex Super-poliziotto, la premier invoca responsabilità

di Maria Graziosi - 26 Novembre 2026

Giorgia Meloni si è detta “scioccata” dal suicidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro nel giorno dell’anticipazione della lettera-testamento sul Corriere della Sera. È una vicenda molto delicata, che la premier tratta con estrema delicatezza. Specialmente dopo la pubblicazione della lettera dell’ex funzionario questa mattina sul Corriere della Sera. “È una questione che ha scioccato tutti e anche me. Le sue parole ci colpiscono molto, ma penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento è aiutare le Procure che stanno lavorando perché si possa fare chiarezza”.

Meloni, De Gennaro e la lettera

La premier ha affermato che bisogna evitare scontri ideologici. “Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di Via D’Amelio”, ha detto Meloni sull’indagine che ha investito direttamente Gianni De Gennaro. La cui lettera, questa mattina, è apparsa sul Corriere della Sera. “Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedi (sic, intendeva obbedito), sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno”.

Il testamento morale

“Questo è il mio testamento morale”, ha affermato De Gennaro nella sua lettera. “Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze”. E dunque. “Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli”. Ma, ha rivendicato, “non ho mai chiesto niente per me”.

Il nodo Meloni-Procure

Se dopo la morte, e l’anticipazione della lettera, di De Gennaro Meloni invoca collaborazione con le Procure, non si placa lo scontro con la magistratura. Su un altro tema, quello degli arretrati.

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