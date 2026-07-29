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Beppe Grillo rompe il silenzio: “Si sono montati la testa”

Il ritorno di Grillo dal suo blog fa subito discutere e in molti si chiedono perché proprio oggi.

di Gianluca Pascutti - 29 Luglio 2026

Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo è tornato a parlare dal suo storico blog con un intervento dal titolo provocatorio. Il fondatore del Movimento 5 Stelle usa toni duri e ironici per descrivere lo stato attuale della politica italiana e del progetto che aveva contribuito a creare. Il messaggio è potente, il Movimento ha smarrito la sua identità originaria e si è trasformato in ciò che voleva combattere. Grillo parla di un “nuovo che diventa vecchio”, indicando come la spinta rivoluzionaria si sia trasformata in routine di palazzo. Il riferimento è diretto alla perdita di diversità e di capacità di ascolto verso i cittadini.

Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua diversità

Nel testo, Beppe Grillo sostiene che il Movimento 5 Stelle è nato da un sentimento popolare di delusione verso una democrazia dominata dal capitalismo. Secondo lui, quella spinta iniziale si è indebolita. Il progetto si è concentrato esclusivamente sulle sue dinamiche interne.

I principi fondanti ridotti a slogan

Grillo richiama i pilastri storici del Movimento. Nel suo intervento cita il reddito di cittadinanza, il limite dei due mandati, le restituzioni, la democrazia diretta e la transizione ecologica. Secondo lui, questi elementi non sarebbero più pratiche concrete, ma slogan da usare nei convegni e dimenticare subito dopo. Il fondatore insiste sulla necessità di tornare all’ascolto reale delle persone, prima che la paura spinga la società verso modelli più autoritari.

Tecnologia, intelligenza artificiale e controllo sociale

Una parte importante del testo è dedicata alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. Grillo si chiede chi controllerà la ricchezza prodotta dalle macchine e chi deciderà le priorità nella sanità digitale. Critica il capitalismo della sorveglianza, dove le grandi piattaforme conoscono abitudini e desideri dei cittadini meglio delle loro famiglie. In parallelo, descrive uno Stato incapace di gestire servizi di base, come l’informazione sui trasporti pubblici.

Democrazia continua e ruolo del Movimento

Grillo rilancia l’idea di una partecipazione continua attraverso la rete. Non propone di cancellare la rappresentanza, ma di limitarne il potere con strumenti di democrazia diretta. Il fondatore ricorda che il Movimento 5 Stelle era nato per dare risposte a queste domande. Oggi, secondo lui, il rischio è che la politica si occupi solo di sé stessa. Le domande dei cittadini restano fuori dai palazzi e aspettano qualcuno disposto a raccoglierli.

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