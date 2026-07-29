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Botte da orbi a Grumo Nevano: 18enne manda in ospedale un anziano

Scoppia la lite, un 70enne colpito con un calcio alla testa. Il giovane in manette: tentato omicidio

di Paolo Diacono - 29 Luglio 2026

Rissa a Grumo Nevano, un anziano finisce in ospedale in gravi condizioni. Arrestato un 18enne e le immagini hanno già fatto il giro del web. Tutto per colpa di un vetro rotto. La dinamica dei fatti è adesso al vaglio delle forze dell’ordine ma già gli internauti hanno potuto farsene un’idea un po’ più chiara. A quanto si vede nelle immagini, tutto è cominciato dalla discussione tra un uomo e un ragazzo. Dalle parole si è presto passati ai fatti. E così è scattata la rissa.

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Grumo Nevano: anziano pestato

Mentre iniziavano a volare botte nel pieno centro della città di Grumo Nevano. Iniziano a volare insulti e presto si passa alle botte. A quel punto il 70enne ha provato a intromettersi per separare i due litiganti. Ma ha avuto la peggio. L’uomo è caduto a terra rovinosamente ed è stato letteralmente pestato. Una volta giù, il 18enne ha sferrato un calcio in pieno viso all’anziano. Che è rimasto a terra immobile, con una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. A quel punto gli altri ragazzi sono intervenuti per fermare la furia del giovane.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 70enne all’ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Qui resta ricoverato in prognosi riservata, mentre i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, hanno avviato le indagini ricostruendo rapidamente l’accaduto e individuando il 18enne. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere. Il video intanto è finito sui social dove è stato pubblicato dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. Un filmato di violenza che ha scatenato una ridda di commenti feroci.