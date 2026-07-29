Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

Botte da orbi a Grumo Nevano: 18enne manda in ospedale un anziano

Scoppia la lite, un 70enne colpito con un calcio alla testa. Il giovane in manette: tentato omicidio

di Paolo Diacono -

Rissa a Grumo Nevano, un anziano finisce in ospedale in gravi condizioni. Arrestato un 18enne e le immagini hanno già fatto il giro del web. Tutto per colpa di un vetro rotto. La dinamica dei fatti è adesso al vaglio delle forze dell’ordine ma già gli internauti hanno potuto farsene un’idea un po’ più chiara. A quanto si vede nelle immagini, tutto è cominciato dalla discussione tra un uomo e un ragazzo. Dalle parole si è presto passati ai fatti. E così è scattata la rissa.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA

Grumo Nevano: anziano pestato

Mentre iniziavano a volare botte nel pieno centro della città di Grumo Nevano. Iniziano a volare insulti e presto si passa alle botte. A quel punto il 70enne ha provato a intromettersi per separare i due litiganti. Ma ha avuto la peggio. L’uomo è caduto a terra rovinosamente ed è stato letteralmente pestato. Una volta giù, il 18enne ha sferrato un calcio in pieno viso all’anziano. Che è rimasto a terra immobile, con una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. A quel punto gli altri ragazzi sono intervenuti per fermare la furia del giovane.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 70enne all’ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Qui resta ricoverato in prognosi riservata, mentre i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, hanno avviato le indagini ricostruendo rapidamente l’accaduto e individuando il 18enne. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere. Il video intanto è finito sui social dove è stato pubblicato dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. Un filmato di violenza che ha scatenato una ridda di commenti feroci.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news