Berlinale, Orso d’Oro a “Yellow Letters” di Ilker Catak

di Italpress - 21 Febbraio 2026

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – La giuria internazionale della settantaseiesima edizione della Berlinale, composta dal presidente Win Wenders e da Min Bahadur Bham, Bae Doona, Shivendra Singh Dungarpur, Reinaldo Marcus Green, Hikari ed Ewa Puszczynsk, ha assegnato l’Orso d’Oro al film “Yellow letters” del regista tedesco Ilker Catak.

Il gran premio della giuria Orso d’Argento è andato al film Kurtulus del regista turco Emin Alper. Il premio della giuria Orso d’Argento è andato a “Queen at Sea” del regista americano Lance Hammer. L’Orso d’argento per la migliore regia è stato assegnato a Grant Gee per “Tutti adorano Bill Evans”, l’Orso d’argento per la migliore interpretazione da protagonista è andato a Sandra Hüller per “Rose”.

