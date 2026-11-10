Politica

Sanità campana, il centrodestra all’attacco: “Fico commissari subito la Napoli 3 Sud”

Dopo l'inchiesta che scuote il sistema sanitario regionale, FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati chiedono interventi immediati

di Mauro Trieste - 10 Novembre 2026

L’inchiesta che ha investito la sanità campana diventa terreno di scontro politico. I segretari regionali del centrodestra, Gennaro Sangiuliano, Gianpiero Zinzi, Gigi Casciello e Fulvio Martusciello, parlano di un “quadro inquietante” e accusano il sistema di aver permesso pratiche che colpiscono direttamente i cittadini più fragili, citando anche presunti profitti legati all’utilizzo delle barelle.

Nel mirino finisce Roberto Fico, chiamato a dare una risposta immediata. Per i leader del centrodestra, il governatore non può giustificarsi attribuendo le responsabilità a nomine ereditate dal passato, poiché avrebbe accettato “liste, voti e candidati” provenienti dalla precedente gestione.

La richiesta è netta. Oltre alla sostituzione dei vertici di Soresa, il centrodestra chiede il commissariamento della Napoli 3 Sud, indicata come l’Asl dell’assessore Casillo e legata, secondo la nota, alla figura di Giuseppe Russo. Un affondo durissimo che si conclude con un avvertimento politico. Se non interverrà subito, sostengono gli esponenti della coalizione, Fico rischia di apparire “complice e non spettatore” di una vicenda definita “vergognosa”.

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