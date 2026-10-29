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Manovra, le proposte di Altroconsumo per le famiglie fragili

di Pietro Pertosa - 29 Ottobre 2026

I consumatori entrano nel dibattito sulla Manovra, arrivano le quattro proposte di Altroconsumo. Dopo la presentazione della Legge di Bilancio, è arrivata l’analisi dei consumatori. Secondo cui rischiano di restare fuori dalle misure più importanti grandi porzioni della popolazione italiana. Sarebbe una questione di platea. Da estendere, secondo quanto riferisce Federico Cavallo, Head of Corporate Affairs & Public Relations di Altroconsumo, alle fasce più fragili.

Manovra, le quattro proposte di Altroconsumo

“La manovra uscita ieri dal Consiglio dei Ministri contiene alcune misure apprezzabili, a partire dall’aumento del Fondo sanitario e dall’intervento sull’IRPEF. Restano però fuori le spese che le famiglie non possono comprimere: alimentazione, scuola, trasporti, energia della casa. Ed è un limite soprattutto di platea”, spiega Cavallo. Che aggiunge: “Gli interventi fiscali premiano chi ha un reddito sufficiente a beneficiarne, ma non raggiungono chi paga poca o nessuna Irpef, cioè chi oggi sente di più l’aumento dei prezzi. Una misura contro il caro vita funziona se le famiglie ne vedono l’effetto immediatamente. Per questo chiediamo al Parlamento di considerare quattro interventi con un beneficio verificabile”.

Cosa propongono i consumatori

“Il primo è l’Iva zero su un paniere circoscritto di alimenti di base: a differenza di una detrazione, agisce sul prezzo e arriva a tutti, anche a chi non ha imposte da cui detrarre. Va però accompagnata da un monitoraggio trimestrale che accerti che lo sconto arrivi davvero sullo scontrino”. Ma non basta. Cavallo prosegue: “Poi la detrazione al 19% per i libri di testo e un tetto detraibile più alto per gli abbonamenti al trasporto pubblico, da 250 a 500 euro. Infine, un ecobonus al 65% sulla prima casa con garanzia pubblica sui finanziamenti, perché anche chi non ha liquidità possa ridurre consumi e bollette. Il rinvio del decreto bollette è un’occasione per affrontare il costo dell’energia anche da questo lato”.

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