Tecnologia

Quando il freddo diventa vulnerabile: l’attacco informatico ai supermercati francesi

Centinaia di punti vendita colpiti, temperature alterate da remoto e prodotti da eliminare. Il caso francese mostra che la cybersecurity non riguarda più soltanto dati e computer: quando una macchina è connessa, un attacco digitale può produrre conseguenze molto concrete.

di Francesco De Santis - 29 Ottobre 2026

immagine generata da IA

Fino a pochi anni fa avrebbe potuto sembrare la trama di una serie televisiva: entrare a distanza nei sistemi di un supermercato, modificare i parametri degli impianti frigoriferi e trasformare la tecnologia che conserva gli alimenti nello strumento che li rende inutilizzabili.

È accaduto in Francia. Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre circa 350 supermercati sono stati colpiti da un attacco ai sistemi di controllo della refrigerazione. In alcuni casi le temperature sono state portate fino a circa 50 gradi, con conseguente deterioramento di prodotti freschi e surgelati. Le autorità francesi hanno aperto un’indagine e l’agenzia nazionale per la sicurezza informatica è intervenuta sull’incidente.

Un frigorifero non è più soltanto un frigorifero

Un impianto moderno è fatto di compressori, valvole e scambiatori, ma anche di sensori, software, regolatori, reti e accessi remoti. La connessione consente di controllare temperature e allarmi, analizzare consumi, diagnosticare anomalie e intervenire a distanza.

Tutto questo produce valore. Ma ogni nuova connessione amplia anche la superficie che deve essere protetta.

Il CERT-FR ha richiamato un principio elementare: esporre direttamente su Internet un’interfaccia di gestione è contrario alle buone pratiche. Tra le misure indicate figurano accessi attraverso reti protette o VPN, aggiornamento dei firmware e sostituzione delle password predefinite.

Dal dato al danno fisico

Siamo abituati ad associare un attacco informatico al furto di dati, alla cifratura di server o al blocco di computer. Qui il risultato è stato diverso: celle che si scaldano, catena del freddo interrotta, alimenti da eliminare e punti vendita costretti a intervenire in emergenza.

Quando un software controlla una macchina, modificare il software può significare modificarne il comportamento nel mondo reale.

È forse questa la lezione più importante dell’episodio francese. La cybersecurity non è più soltanto protezione dell’informazione: diventa anche continuità operativa, affidabilità degli impianti e protezione di ciò che la tecnologia deve fare.

La sicurezza deve nascere con la connessione

Connessione, supervisione remota e interoperabilità non sono il problema. Sono strumenti fondamentali della trasformazione digitale. Il problema nasce quando la capacità di comunicare non è accompagnata dalla capacità di controllare chi può accedere, da dove e con quali autorizzazioni.

La sicurezza, quindi, non dovrebbe essere aggiunta alla fine. Deve essere una delle condizioni con cui il sistema viene progettato e mantenuto nel tempo.

Il caso dei supermercati francesi riguarda il freddo commerciale, ma il principio è più ampio. Ogni volta che colleghiamo una macchina, un impianto o un’infrastruttura a una rete, insieme alla possibilità di controllarla da lontano nasce anche la responsabilità di proteggerla.

Per anni abbiamo lavorato per insegnare alle macchine a comunicare. Ora dobbiamo imparare a custodire quelle conversazioni. Perché, quando il digitale comincia a comandare il mondo fisico, proteggere un

dato significa sempre più spesso proteggere anche ciò che quel dato può accendere, spegnere, muovere o trasformare.

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