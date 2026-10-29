Economia

La storia delle macchine agricole, il cambio di marcia per i campi

di Daniel Walker - 29 Ottobre 2026

Quando negli anni Cinquanta i motori delle jeep abbandonate dagli Alleati venivano riassemblati nelle officine padane per creare i primi trattori “carioca”, la campagna italiana non adottava solo la meccanica. Stava congedando un secolo di miseria rurale.

La storia delle macchine agricole

La storia della meccanizzazione agricola è la vera dorsale invisibile del miracolo economico italiano. Un passaggio d’epoca suggellato dal protocollo d’intesa tra Confagricoltura e Automotoclub Storico Italiano. Un’intesa nata proprio per tutelare e certificare i trattori d’epoca come testimoni viventi di questa profonda trasformazione sociale ed economica.

I numeri

I numeri restituiscono l’imponenza di una metamorfosi senza precedenti. Nel 1931 l’agricoltura assorbiva 9,4 milioni di lavoratori (pari al 50% della forza lavoro nazionale) e contava appena 20.000 trattori.

Poi, l’esplosione della motorizzazione nel secondo dopoguerra, sostenuta dal Piano Dodecennale del 1952 e dai fondi del Piano Marshall. I mezzi agricoli passarono da 56.000 nei primi anni Cinquanta a oltre 300.000 già nel 1962, fino al picco record del 1980 con 65.000 nuove immatricolazioni in un solo anno.

Parallelamente, gli accordi istituzionali di ammodernamento hanno continuato ad accompagnare la transizione tecnologica.

Una colata di ghisa e gasolio

Questa colata di ghisa e gasolio ha polverizzato un secolare assetto patriarcale. Liberati dal giogo della trazione animale e dalla fatica manuale, oltre otto milioni di contadini e braccianti hanno abbandonato i campi. Lo hanno fatto per alimentare la nascente industria e il terziario.

Tra il 1930 e il 2024, le aziende agricole si sono ridotte del 70% (da 4,2 a 1,1 milioni), mentre la dimensione media è raddoppiata a 14 ettari.

Oggi appena 800.000 occupati (il 3,5% del totale) producono un valore economico inimmaginabile per la popolazione contadina di inizio Novecento.

La trattrice ha trasformato i braccianti sottomessi in imprenditori della terra. Una svolta per il paesaggio demografico e la dignità sociale dell’Italia di questi giorni.

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