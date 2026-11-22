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Breve tregua, poi torna il maltempo: da mercoledì piogge intense e neve fino in collina

Meteo, la tendenza dal 23 al 29 novembre: due giorni di tregua, poi una nuova perturbazione atlantica

di Priscilla Rucco - 22 Novembre 2026

Una pausa di appena due giorni, poi l’autunno torna a farsi sentire, questa volta con aria decisamente più fredda. La settimana che si apre sarà tra le più “movimentate” del mese. Dopo il fronte freddo di inizio settimana e un temporaneo aumento della pressione, da mercoledì una nuova perturbazione atlantica attraverserà la Penisola con piogge diffuse, temporali, venti sostenuti e neve fino in collina.

Lunedì e martedì, la tregua

Lunedì il Nord ritrova il sole, con nebbie mattutine in Val Padana, qualche nevicata sui confini alpini e massime tra 11 e 15 gradi. Più variabile il Centro, con schiarite sul Tirreno e rovesci sull’Adriatico in attenuazione entro sera, mentre al Sud sono attesi piovaschi su Molise, Puglia, zone interne della Campania e basso Tirreno.

Le temperature calano al Centro-Sud, con massime tra 13 e 17 gradi al Centro e tra 16 e 21 al Sud, e i venti settentrionali perdono forza dalla sera. Martedì nubi sparse e nebbie al mattino sulla Pianura padana, con qualche debole pioggia isolata, poi tra sera e notte il peggioramento raggiungerà il Nord-Ovest, con neve sulle Alpi occidentali intorno ai 1.000-1.200 metri. Al Centro-Sud nubi irregolari, qualche piovasco tra basso Tirreno e Sicilia e venti in rotazione da sud.

Mercoledì, il cuore del maltempo

Il peggioramento entrerà nel vivo mercoledì 25, con piogge e rovesci diffusi al Centro-Nord e in Sardegna, temporali in Campania e piogge su Molise e Puglia, in estensione al resto del Sud e alla Sicilia tra pomeriggio e sera. Sulle regioni tirreniche non si escludono temporali anche intensi, con rischio di nubifragi.

La neve cadrà abbondante su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con quota tra 700 e 900 metri, e potrebbe spingersi fin verso i 500 metri nel basso Piemonte, in particolare nel Cuneese. Venti forti su tutti i mari, soprattutto quelli occidentali, molto mossi o localmente agitati. Neve anche sull’Appennino centrale, ma a quote medio-alte. Al Nord le massime scenderanno tra 5 e 9 gradi, al Centro tra 10 e 15, mentre al Sud e sulle Isole lo Scirocco potrebbe portare un temporaneo rialzo.

Verso il fine settimana

Giovedì il tempo resterà variabile, con rovesci intermittenti soprattutto su regioni tirreniche, Nord-Est, Liguria, Marche e Isole, e neve oltre gli 800-1.200 metri sulle Alpi centro-orientali e oltre i 1.200-1.500 sull’Appennino centrale. Temperature in leggero rialzo al Nord e in calo sulle Isole.

Per il weekend i modelli indicano un tempo più stabile ma un calo termico generale, più marcato sull’Adriatico e al Sud, spinto dai venti freddi settentrionali richiamati da un ciclone profondo atteso tra Ionio e Grecia nel corso di venerdì 27.

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