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La Turchia presenta il suo caccia senza pilota

"Un sogno lungo vent'anni", come funziona il velivolo che entra in servizio a Ankara

di Pietro Pertosa - 20 Novembre 2026

La Turchia annuncia l’entrata in servizio del primo caccia senza pilota. Si tratta del Bayraktar Kizilelma, prodotto dall’azienda della sicurezza turca di Baykar. I primi tre esemplari prodotti sono stati consegnati alle forze armate di Ankara e ora inizierà il loro periodo di servizio. Per Selcuk Bayraktar si tratta di un “sogno lungo vent’anni” che finalmente diventa realtà. Un’immagine che è stata utilizzata anche dal presidente turco Erdogan. “Oggi è una giornata storica, in cui un grande sogno è diventato realtà”.

Il caccia senza pilota entra in servizio

Il Bayratkar Kizilelma è un aereo che si caratterizza per una bassa visibilità radar e per un’elevata manovrabilità. Il caccia non avrà bisogno di un pilota a bordo. Le caratteristiche tecniche rivelano che al decollo ha un peso di otto tonnellate e mezza, per una capacità di carico pari a 1,5 tonnellate. È in grado di raggiungere una velocità pari a 0,9 Mach. Insomma, va vicino a infrangere la barriera del suono. Ha un’autonomia di volo stimata in circa tre ore. Il Kizilelma ha effettuato il suo volo inaugurale il 14 dicembre 2022. Secondo Baykar, al momento delle prime consegne, il programma aveva già totalizzato 600 sortite tra attività di test e addestramento.

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