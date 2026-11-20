Attualità

Cavi sottomarini e satelliti, l’Italia difende il suo futuro

Il primo Rapporto Nazionale Space & Blue Economy lancia un messaggio che va al cuore della politica industriale e della difesa nazionale

di Angelo Vitale - 20 Novembre 2026

Da cavi e satelliti – un mondo invisibile ai più – dipende ogni nostro click quotidiano, ogni transazione finanziaria, ogni connessione dati e persino la stabilità energetica del continente. Non fluttua semplicemente nell’aria e non vive soltanto nel cloud. Corre a migliaia di metri sotto il livello del mare, racchiuso in cavi sottili che adagiano sul fondo buio del Mediterraneo la spina dorsale della civiltà digitale.

Contemporaneamente, sopra di noi, centinaia di specchi e sensori ruotano in orbita silenziosa, monitorando il pianeta – e quindi anche il nostro Paese – tracciando le rotte globali. Fino a ieri abbiamo considerato lo Spazio e il Mare come due mondi alieni e separati. L’uno proiettato verso l’infinito verticale dell’atmosfera, l’altro sprofondato negli abissi marini.

Spazio e Mare? I due polmoni

Il primo Rapporto Nazionale Space & Blue Economy chiarisce – e demolisce – questa visione compartimentata. E lancia un messaggio che va al cuore della politica industriale e della difesa nazionale. Perché Spazio, Mare e dimensione subacquea non sono più domini staccati, ma i due polmoni interconnessi dell’autonomia strategica italiana ed europea nel Mediterraneo.

I numeri del Rapporto misurano l’impatto economico straordinario di questa convergenza. La filiera combinata tra Spazio e Mare genera in Italia 46,3 miliardi di euro di valore aggiunto, arrivando a pesare per il 2,4% sul Pil nazionale. Ma il vero motore sta nell’effetto moltiplicatore. Per ogni euro di valore prodotto direttamente dalle filiere core, se ne attivano altri 2,1 nel resto dell’economia reale.

Parliamo di 14,8 miliardi di ricchezza diretta che ne mobilitano altri 31,5 lungo le catene di fornitura manifatturiere. E così sostengono 168mila occupati diretti e oltre 35.900 imprese.

E l’export? E’ da record

A completare il quadro è un export da record. Nel 2025 le esportazioni hanno raggiunto 18,5 miliardi di euro (+31,4% in un anno), con un saldo commerciale attivo per 12,7 miliardi. Ad accendere l’interesse è la profonda diversità strutturale delle due industrie che alimentano questo gigante economico.

Da una parte c’è l’aerospazio, organizzato come una piramide concentrata. Appena 1.057 imprese guidate da pochi colossi capaci di integrazione di sistema. Registrano un valore aggiunto medio per azienda che tocca i 6 milioni di euro e una produttività da 107 mila euro per addetto.

Di contro c’è la cantieristica navale e nautica, strutturata come un alveare capillare. Oltre 34.800 piccole e medie imprese diffuse lungo i distretti costieri e manifatturieri del Paese, in grado di scaricare sull’indotto un moltiplicatore record pari a 2,4.

Com’è stato possibile coniugare un’architettura tech con una rete diffusa di cantieri e fornitori?

La risposta risiede in un perimetro industriale d’avanguardia. In Italia operano già 23 grandi aziende (con un valore aggiunto da 3,9 miliardi) e oltre 600 pmi trasversali che lavorano contemporaneamente sia per lo Spazio che per il Mare.

Sono le imprese “ibride” che applicano la ricerca su materiali come titanio e fibra di carbonio. Sviluppano algoritmi di intelligenza artificiale, sensoristica avanzata e gemelli digitali capaci di governare con la medesima accuratezza un satellite in orbita o un robot sottomarino nel canale di Sicilia. Sono l’eccellenza che si è fatta strada sul mercato di questo settore.

Dove si gioca la vera partita?

Ed è proprio nelle profondità dei nostri mari che la partita tecnologica diviene una scelta politica urgente. Oltre il 95% del traffico internet planetario e dei flussi finanziari mondiali scorre su cavi sottomarini in fibra ottica.

Il Mediterraneo allargato rappresenta perciò il crocevia di queste arterie di trasmissione e dei condotti energetici primari, trasformando i suoi fondali nel terreno critico della sicurezza militare ed economica.

Tranciare un cavo sottomarino o sabotare una condotta non significa soltanto interrompere un segnale, ma bloccare la finanza, i mercati e le comunicazioni di interi Paesi. La risposta strategica nasce dall’integrazione multidominio tra abissi e orbite. La dimensione subacquea non può essere difesa in modo isolato: richiede la sorveglianza satellitare dallo Spazio.

Le costellazioni satellitari di osservazione terrestre e telecomunicazione sicura come Copernicus, Galileo e la nuova infrastruttura europea IRIS², quindi, dialogano in tempo reale con i droni navali e i sensori subacquei di profondità. Quando un’imbarcazione si avvicina a un cavo strategico o si registra un’anomalia sui fondali, scatta l’allarme. Poi, viene elaborato nello Spazio e girato istantaneamente alle forze di pattugliamento.

L’Italia? Difende il suo futuro

I nostri mari non sono più soltanto uno specchio d’acqua su cui viaggiano merci e turismo, ma una superficie tridimensionale profonda dove si gioca la sovranità del futuro. L’Italia, forte del suo baricentro naturale nel Mediterraneo e di una filiera Spazio-Mare senza eguali, si trova di fronte all’opportunità storica di guidare questo processo.

Unire l’eccellenza aerospaziale alla forza diffusa della cantieristica significa trasformare la tutela dei cavi sottomarini da potenziale vulnerabilità a scudo di sicurezza e sviluppo per l’intera Europa.