Attualità

Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’adolescenza

In Italia circa 330 Comuni italiani si illuminano di blu per i diritti dei bambini

di Gianluca Pascutti - 20 Novembre 2026

@ANSAfoto

Oggi, 20 novembre 2026, si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta di un appuntamento internazionale fondamentale per ricordare e difendere i diritti di tutti i minori. Questa ricorrenza non è una semplice festa, ma un momento di riflessione globale sulle condizioni di vita dei più piccoli.

Quando nasce la Giornata mondiale dell’infanzia e perché è così importante

La scelta del 20 novembre ha un valore storico preciso e lega due eventi cruciali del Novecento. Nel 1959, proprio in questa data, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Trent’anni dopo, il 20 novembre 1989, venne adottata la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questo documento rappresenta il trattato sui diritti umani più ratificato nella storia mondiale. L’Italia ha reso esecutiva la Convenzione nel 1991, attraverso la legge numero 176. L’obiettivo centrale della ricorrenza resta garantire a ogni bambino salute, istruzione e protezione da ogni forma di abuso o conflitto.

L’Italia aderisce a Go Blue, monumenti illuminati in quasi 330 Comuni

Anche quest’anno il nostro Paese risponde con grande partecipazione all’iniziativa Go Blue. Il progetto è promosso da UNICEF Italia insieme ad ANCI per celebrare il trentasettesimo anniversario della Convenzione ONU. Sono circa 330 i Comuni italiani che hanno deciso di aderire all’iniziativa, un numero in costante crescita. Le amministrazioni locali hanno scelto di illuminare di blu monumenti, piazze e edifici istituzionali. Tra le città protagoniste di questa edizione spicca Firenze, con l’illuminazione della copia del David al Piazzale Michelangelo. Partecipano attivamente anche Trento e numerosi capoluoghi lombardi come Monza, Como, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.

Il significato della luce blu e l’impegno concreto dei territori

La scelta del colore blu richiama direttamente l’identità delle Nazioni Unite e l’impegno universale per la tutela dei minorenni. Illuminare un luogo simbolico serve a catturare l’attenzione dei cittadini su temi spesso dimenticati, come la povertà minorile e l’inclusione sociale. Il gesto visivo rappresenta solo il punto di partenza per un lavoro ben più profondo. Attraverso il programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti, i Comuni si impegnano a trasformare questo segnale in politiche concrete. L’obiettivo resta costruire servizi efficienti, spazi sicuri e percorsi di ascolto reale per le nuove generazioni.

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