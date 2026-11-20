Cronaca

Genova, la notte dei droni fantasma: scalo in tilt

Indagini aperte sul misterioso episodio di ieri sera

di Dave Hill Cirio - 20 Novembre 2026

Una manciata di luci a mezz’aria, due direzioni opposte, poi il buio e la paralisi immediata dello scalo di Genova a causa di due misteriosi droni. Nella serata di ieri, lo stallo tra le 20 e le 22. L’aeroporto Cristoforo Colombo si è improvvisamente trasformato nel teatro di un mistero a bassa quota.

L’allarme di Genova: perché?

Erano circa le 20 quando dalla torre di controllo è scattata l’allerta. Due velivoli a pilotaggio remoto — uno in arrivo da est e uno da ovest — nitidamente avvistati mentre sorvolavano le piste con le luci di posizione accese.

A bordo del volo ITA Airways AZ1392 diretto a Roma Fiumicino, il primo ufficiale ha comunicato l’imprevisto. Per i passeggeri imbarcati sull’Airbus A220 un decollo congelato.

Subito, il via delle procedure di sicurezza, con lo stop a tutte le operazioni e l’emissione di un NOTAM per interdire lo spazio aereo.

E pattuglie della Polizia di Frontiera a perlustrare l’area circostante. Il vero enigma, dagli schermi. I radar non rilevavano alcuna traccia e a terra non si trovava alcun riscontro fisico.

Dopo due ore di attesa, allerta rientrata e attività riprese. Restano gli interrogativi. L’imprudenza sconsiderata di un pilota amatoriale o l’ennesima provocazione della “guerra ibrida” sulla scia degli episodi registrati nel Nord Europa e in Germania?