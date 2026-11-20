Politica

Sciopero generale Cgil, Landini carica la piazza: “Mobilitazione continua”

Al via il corteo a Roma, le manifestazioni in tutta Italia. E domani il leader sarà a Parigi

di Cristiana Flaminio - 20 Novembre 2026

Al via la grande giornata di sciopero generale indetto dalla Cgil, in piazza Vittorio Emanuele a Roma è già partita la manifestazione. Alla spicciolata si riuniscono attivisti e simpatizzanti in tutti gli altri punti di contatto in Italia. Insieme al sindacato caro a Maurizio Landini, manifesteranno pure Cobas, Usb e Cub insieme agli studenti delle reti. A incrociare le braccia sono i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati (inclusi gli appalti e i servizi strumentali), i docenti e il personale Ata di scuola, università e ricerca, i medici e gli infermieri della sanità, gli addetti degli uffici pubblici, i portuali e i tassisti. A Roma, epicentro della protesta nazionale, i primi concentramenti sono scattati tra le 8.30 e le 9.30. Il corteo principale della Cgil muove da piazza Vittorio Emanuele II diretto verso via dei Fori Imperiali, dove è atteso il comizio conclusivo del segretario generale Maurizio Landini, affiancato dalla presenza dei leader delle opposizioni Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni.

Sciopero generale Cgil, via agli assembramenti

Gli assembramenti sono iniziati, i cortei si vanno formando e le manifestazioni collegate allo sciopero generale cominciano. Maurizio Landini si gode il suo grande giorno. “C’è una novità vera e solo chi non vuol vederlo fa finta di non capire quello che sta succedendo. In tutta Europa i giovani scendono in piazza, sta crescendo tra le persone la necessità di un cambiamento”, ha spiegato ai giornalisti. “Le persone vogliono essere ascoltate, chiedono di partecipare, di avere risposte ai loro bisogni. Tutta la politica dovrebbe essere attenta”. Oggi a Roma, domani Parigi per chiedere “la tassazione delle grandi ricchezze”.

Landini: “Mobilitazione continua”

Landini ha poi affermato che lo sciopero generale di oggi non esaurirà l’impegno della Cgil. “Noi non ci fermeremo. Andremo avanti anche nei prossimi giorni e continueremo con le mobilitazioni nelle piazze”. E quindi il sogno di ricucire l’intesa confederale. “Anche Cisl e Uil si stanno mobilitando, hanno scelto altre modalità di mobilitazione: la Cisl si sta mobilitando nel Paese, la Uil anche. Non è che alle altre organizzazioni piace la flat tax, non è che alle altre organizzazioni piace il fatto che non ci sia la restituzione del drenaggio fiscale, né che hanno bloccato le pensioni o che la sanità si privatizza”.

Le ragioni della Fiom

Lo sciopero generale della Cgil è iniziato. Da Roma a Reggio Emilia dove il segretario generale Fiom Samuele Lodi ha ribadito le ragioni dell’iniziativa. “Siamo di fronte all’ennesima legge di bilancio che toglie a lavoratori, pensionati e giovani e dà invece ai grandi poteri e alla grande finanza”. E ancora. “Abbiamo bisogno di una manovra e di riforme che in qualche maniera rivedano il sistema fiscale – ha aggiunto – abbiamo bisogno di progressività: chi più guadagna più paghi. Servono politiche industriali, perché stiamo perdendo interi settori della nostra industria, e di politiche sociali, investimenti nella sanità e nella scuola. La cosa di cui non abbiamo bisogno sono le risorse sulle armi. Non dobbiamo investire sulle armi, ma sul futuro del Paese con le politiche industriali e le risorse per i giovani”.

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