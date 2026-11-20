Cronaca

Roma, inseguimento nel traffico e maxi sequestro di cocaina: arrestato 56enne con oltre 7 chili nascosti nell’auto

Un controllo della polizia tra Centocelle e Villa Gordiani porta alla scoperta di un ingente carico

di Enzo Ricci - 20 Novembre 2026

Un’insolita serie di manovre nel traffico congestionato di viale della Serenissima ha tradito quello che gli investigatori ritengono essere un corriere della droga. A Roma, nel quadrante di Centocelle-Villa Gordiani, un controllo stradale si è trasformato in una maxi operazione antidroga culminata con l’arresto di un cittadino italiano di 56 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A insospettire i Falchi della Squadra Mobile capitolina, impegnati in un servizio congiunto con gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, è stato il comportamento dell’automobilista, impegnato in continui cambi di corsia e sorpassi tra le auto incolonnate nel tentativo di guadagnare terreno. Gli agenti hanno così deciso di seguirne gli spostamenti fino a via Olevano Romano, dove è scattato il controllo.

I primi panetti scoperti dietro il sedile

L’ispezione dell’auto ha immediatamente fornito i primi riscontri. Dietro il sedile anteriore gli agenti hanno rinvenuto circa due chilogrammi di cocaina suddivisi in panetti. Un quantitativo già considerevole, che tuttavia non rappresentava l’intero carico trasportato dal conducente. I poliziotti hanno infatti deciso di approfondire gli accertamenti sul veicolo, concentrandosi su alcuni dettagli dell’abitacolo che apparivano alterati rispetto alla configurazione originale.

Il vano segreto nel cruscotto

La scoperta decisiva è arrivata dal cruscotto. Un’anomalia nella sagoma della zona dell’impianto stereo ha attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno individuato un vano nascosto realizzato artigianalmente all’interno della struttura. Dietro il rivestimento in plastica era stato ricavato un doppiofondo accuratamente occultato. All’interno gli agenti hanno trovato altri quattro panetti di cocaina, portando il quantitativo complessivo sequestrato a 7,233 chilogrammi. Stando a quanto emerso dagli accertamenti, l’autovettura era stata modificata per trasformarsi in un vero e proprio deposito mobile, capace di trasportare e nascondere ingenti quantità di droga lontano da sguardi indiscreti e controlli superficiali.

Sequestro del veicolo e carcere per il conducente

Al termine delle operazioni la sostanza stupefacente e il veicolo sono stati sequestrati. Per il cinquantaseienne è scattato l’arresto immediato. La misura è stata successivamente convalidata dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono ora per accertare la provenienza della droga e ricostruire l’eventuale rete di destinatari e contatti collegata al consistente quantitativo di cocaina sequestrato nella Capitale.

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