Attualità

Serve subito una legge per difendere o nostri bambini dall’algoritmo

La class action contro Meta e TikTok

di Alida Germani - 20 Novembre 2026

Non c’è più tempo. Ogni giorno in cui si rinvia una decisione sulla tutela dei minori sui social è un giorno regalato a piattaforme progettate per catturare attenzione e trasformare dati, emozioni e fragilità in soldi.

Quando il mercato, con la sua cinica logica del mero profitto, raggiunge i bambini prima delle istituzioni, la politica deve agire in fretta. Ieri il Tribunale civile di Milano ha rinviato al 21 gennaio l’udienza della class action promossa dal Moige-Movimento Italiano Genitori e da una decina di famiglie contro il gruppo Meta (Instagram, Facebook e WhatsApp) e contro TikTok.

I giudici (giustamente) attendono di capire se saranno approvate norme specifiche sul divieto di accesso ai social per i minori, ipotesi emersa con un emendamento al dl Sicurezza (che prevede il divieto di aver un profilo per gli under 13 e la possibilità di averne uno, per gli adolescenti tra i 13 e i 16 anni, soltanto se sia collegato all’account di un genitore). Questo rinvio è dunque l’immagine plastica del vuoto legislativo.

Le regole

Lo sappiamo bene quanto rischiano i nostri giovanissimi navigatori dei social: contenuti violenti o inadatti, cyberbullismo, adescamento, confronto ossessivo, disturbi del sonno, un rapporto con il proprio corpo deformato da algoritmi e dal numero di “cuoricini” ricevuti. Le regole pertanto sono urgenti e improrogabili: limiti d’età verificabili, controlli rispettosi della privacy, responsabilità effettive per le piattaforme, trasparenza degli algoritmi.

E serve insegnare educazione digitale nelle scuole, perché un semplice divieto non aiuta a scegliere in coscienza, semplicemente lo impedisce. Una cosa è certa, a prescindere: il profitto delle piattaforme non viene e non verrà mai prima della sicurezza dei nostri bambini. È dunque compito (e obbligo) dello Stato fissare obblighi, controlli e sanzioni, coordinandosi con l’Ue e ascoltando esperti, insegnanti e loro, i giovanissimi.

Il rinvio del tribunale di Milano suoni pertanto come un ultimatum: il Parlamento approvi prima possibile un provvedimento d’urgenza che permetta ai giudici di poter dare seguito alle istanze delle famiglie in pena per i propri figli minorenni, in balìa della logica spietata del profitto online. Ecco perché quello che va fatto è modificare l’algoritmo, che non deve più suggerire contenuti con il solo fine di trarne guadagno, ma deve essere “guidato” da paletti etici e norme giuridiche. Per il bene dei nostri bambini.

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